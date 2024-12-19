İslam İşbirliği Gençlik Forumu'nun kuruluşunun 20. yılı İstanbul'da kutlandı

“Bu etkinlikler, İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye olan ve olmayan ülkelerden binlerce gencin bir araya gelmesini, kültürlerarası değişim ve diyalogu teşvik ediyor, gençlerin liderlik ve inovasyon kapasitelerini arttırıyor. ICYF Online Akademisi de 2025’te genç liderlik becerilerini daha da geliştirmek için yeni modüller başlatacak. ICYF Diplomasi Akademisi, gençlere küresel zorluklarla başa çıkmaları için araçlar sağlarken, ICYF Mezun Ağı mezunlar arasındaki bağlantıları güçlendirerek yaşam boyu iş birliğini teşvik ediyor. ICYF, startup zirveleri, eğitim kampları ve girişimcilik kuluçka merkezleri gibi platformlar aracılığıyla gençleri güçlendirmeye, çok taraflı iş birliğini teşvik etmeye devam ediyor”