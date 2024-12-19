İslam İşbirliği Gençlik Forumu'nun kuruluşunun 20. yılı İstanbul'da kutlandı

İslam İşbirliği Gençlik Forumu'nun (ICYF) kuruluşunun 20. yıl dönümü münasebetiyle İstanbul'da kutlama etkinliği düzenlendi. ICYF Genel Merkezi'ndeki etkinliğe, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, İran, Filistin, Suudi Arabistan, Kamerun, Sudan, Azerbaycan ve KKTC’den üst düzey yöneticiler, İslam İşbirliği Teşkilatı yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı.
İslam İşbirliği Gençlik Forumu'nun (ICYF) kuruluşunun 20. yıl dönümü münasebetiyle İstanbul'da kutlama etkinliği düzenlendi.
ICYF 23 milyon gence ulaştı
ICYF Başkanı Ayhan, İslam İşbirliği Teşkilatı bölgesindeki gençlerin ekonomik istikrarsızlık, işsizlik ve kaliteli eğitime sınırlı erişim gibi çok sayıda zorlukla karşı karşıya olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:
Diğer ülkelerden üst düzey yöneticilerinin de konuşmalarının ardından ICYF Online Akademisi’nin lansmanı gerçekleştirildi. Sonrasında da ICYF ile Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi arasında Mutabakat Zaptı imzalandı. Son olarak da tüm misafirlerle birlikte aile fotoğrafı çekildi.