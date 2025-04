İsrail’in şehit ettiği gazeteci Fatıma Hassouna Gazze'ye dönmek şartıyla Cannes'a gidecekti

Önümüzdeki ay Cannes’da prömiyeri yapılacak bir belgeselde yer alan Filistinli sanatçı ve Foto Muhabiri Fatıma Hassouna, geçtiğimiz hafta dokuz aile üyesiyle birlikte öldürüldü. İranlı yönetmen Sepideh Farsi tarafından çekilen ve Cannes’da bağımsız yapımların sergilendiği ACID’de (Sinemayı Teşvik İçin Bağımsız Film Yapımcıları Derneği) gösterilecek “Put Your Soul on Your Hand and Walk-Ruhunu Avucunun İçine Al ve Yürü” isimli belgeselin baş kahramanı Hassouna, filmde Gazze’deki yaşamı kendi kamerasından anlatmıştı. Yeni Şafak’a konuşan yönetmen Farsi, “Onun artık var olmadığına inanamıyorum. Bu haberi içselleştiremiyorum, hazmedemiyorum” dedi.