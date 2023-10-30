İsrail’in zulmünü kitaplardan okuyoruz

Gazze’de insanlık tarihinin en büyük kıyımını gerçekleştiren İsrail’e öfke tüm dünyada giderek büyüyor. İsrail’in zulmünün perde arkasındakileri, Siyonizm’in kötü emellerini, Kudüs kutsal bölgesinin kıymetini öğrenmek ya da yeniden hatırlamak isteyenler en doğru bilgiler için kitaplara başvuruyor. Özellikle çocuklarına erken yaşta Filistin ve Kudüs sevgisi aşılamak, yaşananları miniklerin anlayacağı şekilde aktarmak için çocuk kitaplarını tercih ediyor. Yaklaşık bir aydır bu konudaki kitapların satışlarında ciddi bir artış gözlendi. Yayınevleri bugüne kadar standart olan bu eserlere ilginin bugünlerde yaklaşık 2-3 kat arttığını belirtti. Kitapçılarda, fuarlarda ve web sitelerinde, Filistin meselesine ilişkin kitabı bulunan yayınevleri, oldukça rağbet görüyor. Yetişkin kitaplarında siyonizm, hedefleri ve İsrail’in anlatıldığı yayınlar ilgi görürken, çocuk yayımlarında ise Kudüs’ü anlatan eserler öne çıkıyor.

GARAUDY’YE İLGİ ARTTI

Timaş Yayınları’nda, Siyonizm’in hedeflerini dünya kamuoyuna aktaran, Müslüman Fransız düşünür ve yazar Roger Garaudy’nin kitaplarına ilgi arttı. Garaudy’nin “İsrail Sorunu”, “İlahi Mesajlar Toprağı Filistin”, “İsrail Mitler ve Terör”üne ek olarak okurlar; Mim Kemal Öke’nin “Siyonizm ve Filistin Sorunu”, İsmail Ediz’in ise “Balfour Deklarasyonu”, James L. Gelvin’in “Modern Ortadoğu Tarihi” ve Raja Shehadeh’in “Osmanlı Filistin’ine Veda” kitaplarına ilgi gösterdi. Yeditepe Yayınları’nda ise Vahdettin Engin’in “Pazarlık” ve Şerife Eroğlu Memiş’in “Kudüs-ü Şerif” kitabının satışlarında artış yaşandı. Yeditepe’nin alt markası olan Ataç Yayınları’ndan çıkan Theodor Hertz’in “Yahudi Devleti” kitabı için yeni baskı yapılacağı aktarıldı. Cumartesi günü açılan 40. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda da bulunan yayınevi, Kudüs, Filistin ve anti-Siyonizm üzerine yayınlarının fuarda ilgi gördüğünü söyledi.

VATANDAŞ KUDÜS VE SİYONİZM’İ OKUYOR

Gazze’ye saldırıların artmasıyla Siyonizm ve İsrail ile ilgili kitaplarında ciddi artış olduğunu belirten Pınar Yayınları, eserden esere farklılık gösterse de bu konudaki yayınların yaklaşık 3-4 kat arttığını iletti. O kitaplar ise şöyle: Yaşar Kutluay “Siyonizm ve Türkiye”, Alan R. Taylor’ın “İsrail’in Doğuşu”, Roger Garaudy’nin “Siyonizm Dosyası” ve “İsrail, Mitler ve Terör”. Nesil Yayınları’nda ise Yavuz Bahadıroğlu’nun “Selahaddin Eyyubi Romanı”, Fatih Duman’ın “Dağıldık Allah’ım Sen Topla Bizi”, Mehmed Paksu’nun “Kudüs”, Zeytin Aydoğmuş’un “Kutsal” ve Mehmet Teber’in “Kudüs’ün Kuşları” kitaplarının satışlarında artış gözlendi. Profil Kitap’ta ise konuyla alakalı iki eser bulunuyor. Bunlardan ilki “Şebeke: Siyonistlerle Nazilerin İşbirliğini Gösteren 51 Belge” kitabı, yeniden baskıya girmek için gün sayarken, Ufuk Tufan’ın “Gargat Ağacı” kitabı da ilgi görenler arasında.

ÇOCUK KİTAPLARI RAĞBET GÖRÜYOR

Cezve Kitap’ta da 7 Ekim’deki olaylardan sonra Kudüs kitaplarına ilgi arttı. Özellikle İlknur Koç Aytaç’ın yazdığı “Bir Kudüs Masalı”, Hatice Özdemir Tülün’ün “Gündüz Baykuşu Morpi”, Ayşegül Uyar’ın “Üç Mescide Yolculuk” çocuk kitapları ve Merve Safa Likoğlu’nun editörlüğünü yaptığı 19 kadın yazarın kaleme aldığı “Direniş Pusulası Kudüs” kitabına yoğun ilgi oluştu. Kudüsle ilgili yeni kitaplara hazırlanan Cezve Kitap, Gazze ile alakalı yarı infografik yarı çizgi roman bir kitabın yanı sıra Bir Kudüs Masalı’na ise yeni kitaplar ekleyecek. Karavan Çocuk, Nar Çocuk Yayınları, Nesil Çocuk Yayınları, Diyanet Vakfı Yayınları’nın çocuk kitapları da ilgi görenler arasında.







