İstanbul sokaklarında kültür dolu festival

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ikinci kez düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, dün başladı. Türkiye’nin dört bir yanından 1500 fotoğrafçının katıldığı Fotomaraton etkinliği ile Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde başladı.

FESTİVALER TÜM TÜRKİYE’YE YAYILACAK

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Beyoğlu Kültür Yolu fotoğraflanacak. Ersoy, “Bu sene festival çok geniş kitlelere yayıldı. Sanatın her türünün olduğu, 7’den 70’e herkesin katılacağı yüzlerce etkinlikle İstanbul halkını buluşturacağız. Bu sene farklı bir yönü daha var. ‘Bu festivalleri Türkiye’ye yayacağız.’ dedik ve aynı tarihler içinde dün akşam startını verdiğimiz Başkent Kültür Yolu Festivali’nde de ilk senesi olmasına rağmen çok yoğun bir katılım var.” dedi.

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AKM’DE OPERA AÇIK HAVADA KONSER

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, 12 Haziran’a kadar 4 bin 953 sanatçıyı 1500’ü aşkın etkinlikte İstanbullularla buluşturacak. Festival kapsamında kurulan 3 açık hava sahnesi, 15 sokak sahnesi ve 4 cadde etkinliği festival coşkusunu kentin dört bir yanına taşıyacak. Festivalde konserlerden sergilere, çocuk atölyelerinden söyleşilere, tiyatro ve opera temsillerinden film gösterimlerine ve açık hava konserlerine kadar çok sayıda etkinlik sanatseverlerle buluşacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla bestelenen ve dünya prömiyerini geçen yıl Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nde yapan Sinan Operası, festival kapsamında yeniden AKM sahnesinde seyircilerle buluşacak. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali boyunca, sokaklar ve meydanlarda kurulan sahneler festival havasını kentin dört bir yanına taşıyacak. Şişhane Meydanı Açık Sahne’de Sakiler, İncesaz, Melek Mosso, Ceylan Ertem, Jabber, Deeprise, Sattas, Metin Özülkü, Yeni Türkü, Gripin, Marsis Şiar ve Karsu festival heyecanını paylaşacak. AKM’de festival için özel olarak kurulan Türk Telekom Açıkhava Sahnesi gün boyu süren ücretsiz konserlere ev sahipliği yapacak. Galataport İstanbul Saat Kulesi Meydanı’nda kurulacak dev sahne eşliğinde müzikseverlere ücretsiz olarak sunulacak konser serisinde İrem Derici, Oğuzhan Koç, Gökhan Türkmen, Murat Dalkılıç, Rafet El Roman, Simge Sağın ve Murat Boz sevenleriyle buluşacak.

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Başkentte coşku var

İlk kez düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali önceki gün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla Ankara Resim ve Heykel Müzesi’ndeki özel açılış programıyla başladı. İstanbul’la başladıkları kültür yolu festivaline, Ankara ile devam ettiklerini belirten Ersoy, “Bu sanat ikliminin yurdumuzun dört bir yanında hissedilmesi için Ekim’de Diyarbakır’da da Kültür Yolu Festivali düzenleyeceğiz. Daha sonra İzmir, Konya ve Çanakkale’de de etkinlikleri sürdüreceğiz.” diye konuştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, Ankara’nın tarihi ve kültürel değerlerine uluslararası ölçekte dikkati çekmek amacıyla hayata geçirdiği Başkent Kültür Yolu Festivali, 5 bin 971 sanatçı, 179 akademisyen ve tarihçinin katıldığı 560 etkinliğe ev sahipliği yapacak. Türkiye’den ve dünyadan yıldız sanatçıların yer aldığı bir programla 12 Haziran’a kadar sanatseverlerle buluşacak festival, sanatın coşkusunu Ankara ve çevre illere taşıyacak. Festival, Ankara’nın tarihi ve modern yüzünü yansıtan 70’i aşkın durakta hayata geçecek.

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GÜNDEM Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’ne kardeş geldi: Kültürün iki yolu