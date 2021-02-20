İyi ki doğdun Ömer Halisdemir

Tarihler 15 Temmuz 2016'yı gösterirken, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yuvalanan Fetullahçı teröristler kanlı bir darbe girişimiyle yönetime el koymaya kalktı.

Milletin silahlarını milletin üzerine çeviren alçaklar, masum insanların üzerine ateş açtı, darbeye direnenlerin üzerine tankları sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara akın edenler, büyük bir mücadele verirken Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda da bir kahramanlık öyküsü yazılıyordu...

Tuğgeneral Semih Terzi ve beraberindeki özel kuvvetler askerleri, Diyarbakır'dan Ankara'ya gelerek Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirme girişiminde bulundu.

O günlerde Özel Kuvvetler Komutanı olan Zekai Aksakallı, en güvendiği askerlerden biri olan Ömer Halisdemir'i arayarak Semih Terzi'yi öldürme emrini verdi.

Ömer, hiç tereddüt etmeden şehadeti uğruna görevi kabul etti.

OYNAT 00:59 Attığı kurşunla darbenin seyrini değiştiren kahraman asker: Ömer Halisdemir Özel Kuvvetler Grup Komutanı Tuğgeneral Semih Terzi ve beraberindeki ÖKK askerlerini Diyarbakır'dan taşıyan uçak, darbe girişimine destek vermek amacıyla saat 01.13'te Etimesgut Havalimanı'na indi. Terzi ve ekibi, buradan helikopterlerle Gölbaşı'ndaki ÖKK karargahına hareket etti. Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın, 'Sana tarihi bir görev veriyorum. Semih Terzi darbeci bir haindir, vatan ve millet adına Semih Terzi'yi öldür. Bunun sonunda şehadet var. Hakkını helal et.' dediği ÖKK'de görevli Astsubay Ömer Halisdemir, ÖKK karargahına gelen Tuğgeneral Terzi'yi vurarak öldürdü. Ancak Halisdemir de Terzi'nin ekibindeki darbeci askerlerce şehit edildi. Darbe girişiminin 4. yılında kahraman asker Ömer Halisdemir, dualarla anılıyor.

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Şehadet uğruna görevini yerine getiren şehit Halisdemir, darbeciler tarafından olay yerinde şehit edildi.

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Semih Terzi'nin öldürülmesi, darbenin seyrini büyük ölçüde değiştirdi.

Ömer Halisdemir'in gösterdiği bu kahramanlık darbenin ardından ortaya çıktı.

TUĞGENERAL TERZİ VATAN HAİNİDİR, ÖLDÜR ONU

O gün yaşadıklarını anlatan Zekai Aksakallı, "Sana, vatanımız ve milletimiz adına tarihi bir görev veriyorum. Tuğgeneral Terzi vatan hainidir, isyancıdır. Onu, karargâha girmeden öldür! Bunun sonunda şahadet var. Biliyorsun seninle 20 yıllık beraberliğimiz var. Hakkını helal et." ifadeleriyle anlatmıştı.

Aksakallı, Ömer Halisdemir'in bu sözlere, "Baş üstüne komutanım, hakkım helal olsun. Siz de helal edin." diye yanıt verdiğini de sözlerine ekliyordu..

Bugün 20 Şubat.

Kahraman Ömer Halisdemir'in doğum günü.

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Millet, şehit Halisdemir'i saygıyla, dualarla anıyor.

OYNAT 01:36 Zekai Aksakallı'nın, Ömer Halisdemir'i alnından öptüğü görüntüler ortaya çıktı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın darbeci General Semih Terzi'yi vurarak darbenin seyrini değiştiren ve bu uğurda şehit olan kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'i alnından öpme anının görüntüleri ortaya çıktı. 16 Temmuz 2016 günü sabah saat 10.17'de Karargah girişine aracıyla gelen Aksakallı'nın darbecileri bertaraf eden askerlere sarıldığı görülüyor. Daha sonra Karargah binasının içine doğru yönelen Aksakallı'nın bir müddet beklediği, ardından da Terzi'yi öldürmesinin ardından darbeciler tarafından şehit edilen Halisdemir'in cansız bedenine yöneldiği görüntülere yansıyor. Halisdemir'in naaşı önünde diz çöken Aksakallı, şehidin yüzündeki örtüyü açtığı ve burada anlından öpme anı güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. BiP'te paylaş

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