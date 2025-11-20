Yeni Şafak
Kadınların acil güvenlik hattı 8,9 milyon indirmeyi aştı

Kadınların acil güvenlik hattı 8,9 milyon indirmeyi aştı

11:3020/11/2025, Perşembe
AA
Kadın Destek Uygulaması 8,9 milyon kez indirildi
Kadın Destek Uygulaması 8,9 milyon kez indirildi

Şiddet mağduru kadınlara tek tuşla destek sunan KADES, 8,9 milyon indirmeye ulaştı. Yılın ilk 10 ayında 407 bin 257 ihbar kayıtlara geçti.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 16 Mayıs 2018'de geliştirilen KADES, akıllı telefonlarda yer alan konum özelliğiyle, şiddete uğrayan ya da uğrama riski taşıyan kadınların anında kolluk kuvvetlerinden yardım almasını sağlıyor.

Uygulama, ihbarları aldıktan sonra en yakın ekipleri sevk ederek hızlı müdahale gerçekleştiriyor.

Uygulama verilerine göre, KADES bugüne kadar 8 milyon 900 bin 990 kez indirildi.

Yalnızca bu yılın 10 ayında uygulama üzerinden 407 bin 257 ihbar alındı, bunlardan 259 bin 765'i asıllı çıktı.

Şiddet uygulayanlara yönelik tedbirler kapsamında elektronik kelepçe takibi de devam ediyor. 2 bin kapasiteli Elektronik İzleme Merkezi koordinesinde 67 ilde çalışmalar sürdürülüyor.

Merkez tarafından halihazırda 1556 aktif kelepçenin anlık takibi yapılıyor.




