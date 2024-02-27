Kahramanmaraş depremzedeleri için 'Kûfî'nin Gözyaşları' sergisi

'Kûfî'nin Gözyaşları' sergisi
Hat sanatçısı Sanaz Alborzi,
Kahramanmaraş depremzedeleri anısına
'Kûfî'nin Gözyaşları' isimli özgün bir sergi düzenliyor.
Ünlü sanatçı
depremin dokunduğu on bir şehri Türkiye haritası üzerinde tek tek resimleyerek Kûfî yazının gözyaşlarına dönüşen harfleri ile tuallerin üzerine yansıttı.
Deprem coğrafyasının renklerini, kültürel ögelerini ve yanık türkülerini
Kûfî yazının estetik çizgileri ile imgeleyen sanatçı yaşanan acıların sanatsal izdüşümünü sanatseverlerle buluşturuyor.
Sanatçının diğer çalışmalarının da yer alacağı sergide toplam 29 eser sergilenecek.
Sanatçı sergideki tablolarından elde edilecek gelirin yüzde ellisini depremzedelere bağışlayacak.
Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi/Divan Salonu’nda
yapılacak olan kişisel serginin açılışı
5 Mart 2024 tarihinde saat 14:00’te gerçekleştirilecek
ve
24 Mart 2024 tarihine kadar sürecek.
Maraş depremzedeleri anısına yapılacak sergiye sanatseverlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.
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14 dakika önce