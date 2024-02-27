|
Hayat

Kahramanmaraş depremzedeleri için 'Kûfî'nin Gözyaşları' sergisi

Hat sanatçısı Sanaz Alborzi, Kahramanmaraş depremzedeleri anısına 'Kûfî'nin Gözyaşları' isimli özgün bir sergi düzenliyor. Ünlü sanatçı depremin dokunduğu on bir şehri Türkiye haritası üzerinde tek tek resimleyerek Kûfî yazının gözyaşlarına dönüşen harfleri ile tuallerin üzerine yansıttı. Sanatçı sergideki tablolarından elde edilecek gelirin yüzde ellisini depremzedelere bağışlayacak.

13:20 - 27/02/2024 Salı
Güncelleme: 13:21 - 27/02/2024 Salı
Yeni Şafak
'Kûfî'nin Gözyaşları' sergisi
'Kûfî'nin Gözyaşları' sergisi
Hat sanatçısı Sanaz Alborzi,
Kahramanmaraş depremzedeleri anısına
'Kûfî'nin Gözyaşları' isimli özgün bir sergi düzenliyor.

Ünlü sanatçı
depremin dokunduğu on bir şehri Türkiye haritası üzerinde tek tek resimleyerek Kûfî yazının gözyaşlarına dönüşen harfleri ile tuallerin üzerine yansıttı.

Deprem coğrafyasının renklerini, kültürel ögelerini ve yanık türkülerini
Kûfî yazının estetik çizgileri ile imgeleyen sanatçı yaşanan acıların sanatsal izdüşümünü sanatseverlerle buluşturuyor.
Sanatçının diğer çalışmalarının da yer alacağı sergide toplam 29 eser sergilenecek.
Sanatçı sergideki tablolarından elde edilecek gelirin yüzde ellisini depremzedelere bağışlayacak.

Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi/Divan Salonu’nda
yapılacak olan kişisel serginin açılışı
5 Mart 2024 tarihinde saat 14:00’te gerçekleştirilecek
ve
24 Mart 2024 tarihine kadar sürecek.
Maraş depremzedeleri anısına yapılacak sergiye sanatseverlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

#Kahramanmaraş
#Sanaz Alborzi
#deprem
#Kûfî'nin Gözyaşları
#Ankara
#Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi
14 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Müslüman dünyasında Ramazan heyecanı başladı! 2024 ilk oruç günü yaklaşıyor... Ramazan ne zaman başlayacak?