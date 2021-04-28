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Hayat Kahtanın bademi, narı, bademli irmik helvası ve bulgur pilavına coğrafi işaret belgesi verildi
KÜLTÜR SANAT

Kahta'nın bademi, narı, bademli irmik helvası ve bulgur pilavına coğrafi işaret belgesi verildi

Kahta'nın bademi, narı, bademli irmik helvası ve bulgur pilavına coğrafi işaret belgesi verildi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinin bademi, narı, bademli irmik helvası ve bulgur pilavına Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesi verildi.

Haber Merkezi AA
Kahtanın bademi, narı, bademli irmik helvası ve bulgur pilavına coğrafi işaret belgesi verildi
Kahta'ya 4 coğrafi işaret birden verildi

Kahta Kaymakamı Abdil Koç, düzenlenen basın toplantısında, kaymakamlık olarak yaptıkları çalışmaların olumlu sonuçlandığını, 4 ürüne coğrafi işaret aldıklarını belirtti. Kahta ilçesinin bademi, narı, bademli irmik helvası ve bulgur pilavına Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesi verildiğini anlatan Kaymakam Abdil Koç şöyle konuştu:

  • "Ürünlerimizin iki tanesi menşe unvanı, iki tanesi de mahreç unvanı aldı. Bu ürünler için mutlaka Kahta ilçesinde yetişen ürünlerin kullanılması gerekmektedir. Bu dört ürünümüzün artık ilçemize ait olduğunu tescil etmiş bulunmaktayız. Devletin resmi kurumu başvurumuzu kabul etti ve belgelerimizi verdi. Bu ürünlerin Kahta'ya ve ilçemizin tanıtımına büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. Bu çalışmada emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı ise ürünlerin tescil edilmesinde büyük çaba gösteren başta Kaymakam Abdil Koç ve proje ekibine teşekkür etti.

Kızıldağ eteklerinde 'madımak' mesaisi: Yaklaşık 100 çeşit yemeği yapılıyor
FOTOĞRAF 10
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Sivas’ın vazgeçilmez lezzetlerinden olan, adına türküler yazılan ve doğada kendiliğinden yetişen madımak, baharla birlikte görülmeye başladı.
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İmranlı ilçesinde kurulan kadın kooperatifinin üyeleri, Kızıldağ eteklerindeki yeşil alanlara çıkarak, yabani otlar arasında yetişen madımağı topladı.
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Özellikle diğer şehirlerden gelen talep üzerine toplanacak madımaklar, kurutulduktan sonra satışa sunulacak.
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Yaklaşık 100 çeşit yemeği yapılan ve genellikle tazeyken yenilen madımak, kurutularak veya konservesi yapılarak kışın da tüketilebiliyor.
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Topladıkları madımakları satarak, kadınların ev ekonomilerine katkı sunmak için bir araya geldiklerini anlatan İmranlı Kadın Kooperatifi Başkanı Hatice Yiğit, Şehir dışından ve yurt dışından siparişlerimiz var. Topladığımız madımakları gurbetteki vatandaşlarımıza göndereceğiz. Bulunduğumuz konum itibarıyla madımağı değerlendirmeye çalışıyoruz diye konuştu.
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Kadınların madımak etkinliğine eşlik eden İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl ise İmranlı, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin birleşim noktasında yer alıyor.
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Rakım çok yüksek. Kendine ait bir çiçek florası ve bitki örtüsü var. Bu nedenle İmranlı'daki madımak diğer yörelere göre çok daha lezzetli. Herkesi madımak toplamaya ilçemize bekliyoruz.
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Burada doğa ile buluşmaya davet ediyoruz. Büyükşehirlerde bunalan dostlarımızın hepsini bu güzelliklere davet ediyoruz.
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Kadınlarımızın da destekleriyle Kızılırmak'ın kenarında hayatı güzelleştiriyoruz dedi.
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Kızıldağ eteklerinde 'madımak' mesaisi: Yaklaşık 100 çeşit yemeği yapılıyor
Sivas'ın İmranlı ilçesinde kadınlar, bahar mevsiminin vazgeçilmez lezzeti olarak bilinen ve doğada kendiliğinden yetişen madımak bitkisi toplamak için Kızıldağ eteklerinde buluştu.


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