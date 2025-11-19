Yeni Şafak
Kamyonetin arkasına bağlanan at yola düşüp sürüklendi

Kamyonetin arkasına bağlanan at yola düşüp sürüklendi

15:39 19/11/2025, Çarşamba
IHA
KAMYONETİN ARKASINA BAĞLANAN AT YOLDA SÜRÜKLENDİ
KAMYONETİN ARKASINA BAĞLANAN AT YOLDA SÜRÜKLENDİ

Batman-Siirt çevre yolunda bir kamyonetin arkasında bağlı halde sürüklenen at, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Batman-Siirt çevre yolunda bir kamyonetin arkasına bağlanan at, kilometrelerce sürüklendi. O anlar yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı. Durumun bildirilmesi üzerine kolluk kuvvetleri ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Batman-Beşiri karayolunda bir kamyonetin arkasına bağlı halde bulunan bir atın sürüklenmesine ilişkin görüntülerin tespiti üzerine kolluk birimlerimiz ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimizce gerekli işlemler başlatılmıştır. Kamyonet sürücüsüyle ilgili adli işlemler başlatılmış olup, idari cezalar uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan ekiplerin yaptığı incelemede, kamyonetin arka kapısının açılması sonucu atın yola düşerek sürüklendiği tespit edildi.

#Batman
#Siirt
#At
