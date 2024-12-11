Kaplanoğlu’ndan Niyazi Mısri filmi

Usta yönetmen Semih Kaplanoğlu, “Anadolu Ajansı (AA) Akademi” koordinasyonunda düzenlenen Sinema Atölyesi’ne konuk oldu. Yönetmen, Programda senaryo ve yönetmenlik deneyimlerinden, mekan ve oyuncu seçimine, Yeni Türk Sineması’nın ortaya çıkışından günümüz yapımlarına ve yapay zekaya kadar birçok konuda soruları yanıtladı. Kaplanoğlu, söyleşinin son bölümünde yeni projesinden bahsederek, “Yeni bir film yapma çabası içerisindeyim. Bir yandan tiyatro yönetmenliği yapıyorum. Bir yandan da bizim çok önemli bir şairimiz var Niyazi Mısri adında. Bu şair çok dertli birisi. O şairin hayat hikayesine ilhamla bir senaryo yazdım. Adını ‘İnsan’ koydum. O filmi yapmak istiyorum. Ama işte ekonomik şartlar, zorluklar vs. biraz zor ilerliyor” dedi.