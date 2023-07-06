'Kaptan Pengu ve Arkadaşları 3: Buz Mandası Efsanesi' filminin galası yapıldı

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen filmin galasına, TRT Çocuk Kanal Koordinatörü Bora Durmuşoğlu, filmin yapımcısı Nurullah Yenihan, sektör temsilcileri ve minik davetliler katıldı.

Basın mensuplarına açıklama yapan Durmuşoğlu, çocuklarda dostluk, sıfır atık ve çevre bilincini geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Kaptan Pengu ve Arkadaşları'nın çizgi filminde olduğu gibi sinema filmi de kanalımızın uzman psikologları, çocuk gelişim uzmanları ve içerik editörlerinin katkısıyla tasarlanarak beyazperdeyle buluşturuldu." dedi.

Yapımcı Yenihan da filmin senaryo aşamasından itibaren pedagoglar tarafından titizlikle incelendiğine dikkati çekerek, "Böylelikle izleyicinin beğenisine sunduğumuz filmler, çocukları eğlendirmenin yanı sıra ailelerin güvenini kazanıyor." şeklinde konuştu.

Filmdeki karakterlerin maskotları da galaya gelen çocuklarla fotoğraf çektirdi ve gösterim öncesinde sahneye gelerek izleyicileri selamladı.

Maceraya yeni karakterler dahil oluyor

Senaryosunu Arzu Yurtseven'in yazdığı, Ali Karaçam'ın yönetmenliğinde tamamlanan filmin müziklerini Burak Çambel hazırladı.

"Kaptan Pengu ve Arkadaşları 3: Buz Mandası Efsanesi", bu yıl vizyona girecek 5'inci TRT ortak yapımı yerli animasyon film olma özelliği taşıyor. Film, yeni karakterleri ve yenilenen görüntü kalitesiyle izleyicilere komedi ve aksiyon dolu eğlenceli bir serüven sunuyor.