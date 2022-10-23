Hayat Karaciğeri en çok nişasta zorluyor
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Karaciğeri en çok nişasta zorluyor

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. İrfan Koruk, her 3 kişiden birinin karaciğer yağlanmasıyla mücadele ettiğini belirterek, “Önümüzdeki 10 yıl içinde karaciğer nakli gerektirecek en sık nedenin karaciğer yağlanması olacağı tahmin ediliyor” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Karaciğeri en çok nişasta zorluyor
Karaciğer Yağlanması.

Vücut çok fazla yağ ürettiğinde veya üretilen yağı yeterince metabolize etmediğinde karaciğer yağlanması gelişiyor. İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. İrfan Koruk, “Yapılan taramalara göre ülkemizde karaciğer yağlanma sıklığı yüzde 48-60 arasında tespit edildi. Yani her 3 kişide biri karaciğer yağlanması sorunuyla karşı karşıya” dedi. Toplum genelinde normal kilolu bireylerin yüzde 5’inde bu rahatsızlığın görüldüğünü aktaran Koruk, “Önümüzdeki 10 yıl içinde karaciğer nakli yapılan hastalarda en sık neden karaciğer yağlanması olacağı tahmin ediliyor. Normal kilolu kişilerde de karaciğer yağlanması gelişebiliyor” dedi.

HASTALIK KİMLERİ ETKİLİYOR?

Hastalığın görülme sıklığında metabolik faktörler ön plana çıkarken, aşırı kilo, insülin direnci, şeker ve kalp hastalığı, kan yağlarının yüksek olması gibi durumlar hastalığın görülme sıklığını artırıyor. Karaciğer hastalığı olan kişilerde kalp ve damar hastalığı görülme riski de oldukça yüksek.

NİŞASTA BAZLI ŞEKERİ AZALTIN

Fazla kilonun karaciğer yağlanmasında önemli bir risk faktörü olduğunu kaydeden Koruk, “Özellikle nişasta bazlı şeker kullanımı bu rahatsızlığa ciddi risk teşkil ediyor. Avrupa ülkelerinin bir kısmında kullanılmayan ya da kesin sınırlandırmalara tabi tutulan bu ürünün kullanımı, ülkemizde resmi olarak sınırlandırılsa da yine diğer ülkelere oranla yüksek” diye konuştu. Nişasta bazlı şekerin karaciğer yağlanması oluşumunu ve hastalığın ilerlemesini hızlandırdığına işaret eden Koruk, “Bu ürünün aşırı tüketimi bağırsakta değişikliklere yol açıyor. Bu da karaciğerde bazı maddelerin salınımını artırarak iltihabı tetikliyor” şeklinde konuştu.

KAHVE VE KURU YEMİŞ TÜKETİN

Hastalığı engellemek için yaşam şeklinin değişmesi gerekiyor. Bu doğrultuda ilk değişikliği sofrada yapmak gerekiyor. Sebze ve meyveden zengin besinlerin tüketilmesi gerektiğini ifade eden Koruk, “Akdeniz tipi beslenme olarak bilinen bu yöntem kalp hastalığı riskini de azaltıyor. Karaciğer yağlanması için günlük 1-2 kupa kahve ile belirli miktarda kabuklu yemiş tüketilmesi de faydalı. Diyet, egzersizin yanı sıra hekim kontrolünde verilecek birtakım ilaçlar tedavide kullanılabiliyor. Sağlık Otoritesi tarafından onaylanmamış ürünleri kullanmayın” ifadelerini kullandı.

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