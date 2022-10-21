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İSTANBUL

Hastanelerdeki ilaçları yabancılara satıyorlardı: 'Sağlık yolsuzluğu" operasyonunda 50 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, hastanelerdeki ilaç ve sağlık malzemelerini satarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu 50 şüpheli yakalandı.

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Haber Merkezi AA
Hastanelerdeki ilaçları yabancılara satıyorlardı: Sağlık yolsuzluğu operasyonunda 50 şüpheli yakalandı
'Sağlık yolsuzluğu" operasyonunda 50 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sağlık alanında nitelikli dolandırıcılık suçuyla ilgili çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda örgütlü olarak 71 suç eylemi gerçekleştirildiğini belirleyen ekipler, devlet hastanesi çalışanı örgüt üyelerinin, SGK Başkanlığına fatura edilen ilaçları ve sağlık alanında kullanılan çeşitli malzemeleri kendi zilyedine geçirip kamuyu dolandırdıklarını tespit etti.

Ekipler, şüphelilerin ülke genelindeki devlet hastanelerinden kaçırdıkları çok sayıda malzemeyi suç örgütüne kazandırarak yabancı uyruklu kişilere sattıklarını ve bu sayede yüksek miktarda kamu zararı oluşturarak haksız kazanç elde ettiklerini ortaya çıkardı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 sağlık çalışanının aralarında bulunduğu 56 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

50 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında 17'si İstanbul'da toplam 28 şüpheli sağlık kuruluşunda denetim yapan ekipler, çok sayıda yasa dışı ilaç ve tıbbi malzeme de ele geçirdi.

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