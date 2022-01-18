İstanbul Havalimanı'nda 1 milyon dolarlık ilaç operasyonu: 7 bin kutu kaçak ilaç ele geçirildi

7 bin kutu arasında diyabet, kanser ve grip ilaçları yer aldı.

İstanbul Emniyeti Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri,kaçak ilaçları yasa dışı yollarla yurt dışına götürmek isteyen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

İbrahim K. ve Rusya uyruklu Arslanali K., iki valiz dolusu ilaçla böyle yakalandı.

28 Aralık 2021’deki operasyonda ekipler ilaç simsarlığı yaptığından şüphelendiği 2 kişiyi takibe aldı. Hareketlerinden şüphelenilen 2 kişi, bagaj emanet bölümünden aldıkları 2 valizle havalimanı çıkışına ilerlerken durduruldu. İbrahim K. ve Rusya uyruklu Arslanali K.’nın üzerinde ve araçta yapılan aramada, faturası ve Sağlık Bakanlığı onayı olmayan farklı markalarda 5 bin tablet ilaç ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

İbrahim K. ve Rusya uyruklu Arslanali K., iki valiz dolusu ilaçla böyle yakalandı.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

İstanbul Havalimanı'nda 11 Ocak’taki ikinci operasyonda ise şüphe üzerine durdurulan Libya uyruklu A.A.A.M’nin çantasında 2 bin tablet kaçak ilaç ele geçirildi. Libyalı şüpheli de gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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İbrahim K.’nın “Terör örgütü El Kaide’ye üye olmaktan” 2015’te suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Yabancı uyruklu 2 şüpheli ise deport edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne gönderildi. Operasyonlarda ele geçen 1 milyon dolarlık diyabet, kanser, domuz gribi ve Kovid-19 ilaçlarına el konuldu.

GÜNDEM İstanbul’da sahte ilaç operasyonu: 72 bin ürün ele geçirildi