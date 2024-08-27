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Hayat

Karikatürist Khalid Albaih’ten Gazze sergisi

04:00 - 27/08/2024 Salı
Güncelleme: 02:33 - 27/08/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Sudanlı karikatürist Khalid Albaih, Gazze’deki zulmü dünyaya göstermek için Katar’da “Shahid” isimli bir sergi açtı. Albaih, sergisiyle katılımcılara Gazze’de yaşananları deneyimletmek istediğini söyledi. Sergide, yıkılmış Gazze görüntüleri ve simge fotoğrafları kullanan sanatçı, izleyicilerin kendilerini olayların bir parçası gibi hissetmelerini amaçlıyor. Albaih, “Tanık olmak aslında şimdiye kadar ölen insanlara şahitlik etmek demek. Yaşanan zulümlerin hepsine, özellikle de başlangıçta yaşananlara tanıklık etmemiz ve dur dememiz gerekiyordu. Başlangıçta buna tanıklık edip bunlar olmamalı deseydik, şu anda bu noktada olmazdık” dedi.



#Gazze
#Sanat
#Aktüel
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