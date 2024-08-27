Karikatürist Khalid Albaih’ten Gazze sergisi

Sudanlı karikatürist Khalid Albaih, Gazze’deki zulmü dünyaya göstermek için Katar’da “Shahid” isimli bir sergi açtı. Albaih, sergisiyle katılımcılara Gazze’de yaşananları deneyimletmek istediğini söyledi. Sergide, yıkılmış Gazze görüntüleri ve simge fotoğrafları kullanan sanatçı, izleyicilerin kendilerini olayların bir parçası gibi hissetmelerini amaçlıyor. Albaih, “Tanık olmak aslında şimdiye kadar ölen insanlara şahitlik etmek demek. Yaşanan zulümlerin hepsine, özellikle de başlangıçta yaşananlara tanıklık etmemiz ve dur dememiz gerekiyordu. Başlangıçta buna tanıklık edip bunlar olmamalı deseydik, şu anda bu noktada olmazdık” dedi.