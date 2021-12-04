Hayat Karnın sol tarafındaki ağrı neyin habercisidir? Sol karın ağrısı neden olur?
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Karnın sol tarafındaki ağrı neyin habercisidir? Sol karın ağrısı neden olur?

Karnın sol tarafındaki ağrının sebebi o bölgedeki organlarla ilgili olabilir. Karın ağrısı yaygın bir ağrıdır. Karnın sol tarafındaki ağrı kimi zaman ciddi bir problem göstergesi olmasa da kimi zaman da önemli bir hastalığın işareti olabilir. Karnın sol tarafı neden ağrır? Sol karın ağrısının sebebi nedir? İşte karnın sol bölümünde yaşanan ağrının olabilecek sebepleri...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Karnın sol tarafındaki ağrı neyin habercisidir? Sol karın ağrısı neden olur?
sol karın ağrısı

Karnın değişik bölgelerindeki ağrılar, o bölgeye has organların hastalıklarının belirtisi olabiliyor. Sol karın ağrısı önemsiz dahi olsa kesinlikle bir şeyin belirtisi olduğunu söylemek doğru bir kanı olabilir. Peki, karnın sol tarafındaki ağrı neye işaret eder?

KARNIN SOL TARAFINDA AĞRI NEDEN OLUR?

Karnın sol tarafında ağrı ortaya çıkmasının pek çok sebebi olabilir. Bu durum kişileri çoğunlukla endişelendiren bir tabloya sebep olmaktadır. Ortaya çıkan bu ağrı sebebiyle bireylerin hayat kalitesi ciddi şekilde düşmektedir. Karnın sol tarafında ağrı ortaya ağrı sorunu, aynı zamanda da bireylerin günlük işlerini yapmalarını güçleştirebilmektedir. Bununla alakalı olarak bazı muhtemel sebepler şunlardır:

Karın sol üst bölümünde olan ağrılarının sebebi dalak, pankreas, ve karın şah damarının (aorta) hastalıkları olabilir. Göbeğin üst bölümünde olan ağrılarda yemek borusu, mide ve on iki parmak barsağının, gastrit, ülser ve reflü gibi hastalıkları akla gelmelidir. Karın sol alt bölümünde olan ağrılarda, kalın bağırsak iltihapları, yumurtalık sorunları, karın şah damarının hastalıkları, idrar sorunları, dış gebelik sorunu ve apandisit problemi olabilir.

SOL KARIN AĞRISI VARSA NE YAPILMALI?

Ortaya çıkan bu durum kesinlikle takıntı haline getirilmemelidir. Aynı şekilde kişinin kendi başına kendi kendini tedavi etmeye kalkışmaması gerekir. Bunun beraberinde karnın sol tarafında ağrı kesinlikle ihmal edilmemelidir. Eğer bir endişeniz yahut sorununuz varsa dahi bu konuyla alakalı olarak yapılabilecek en doğru şey bir uzman doktora danışmaktır.

SOL KARIN AĞRISI İÇİN EVDE NE YAPILABİLİR?

Karın ağrısı şikayetinin altında farklı sebepler olabileceği için bilinçsiz bir şekilde ilaç almamak gerekiyor. Ancak yemek sonrasında gelişen, hafif şiddetteki karın ağrılarında hafif buzlu su içilmesi, tost yenmesi, elma suyu içilmesi veya muz yenmesi öneriliyor.

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