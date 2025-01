Kış aylarının şifa deposu: Fermente gıdalar

Mevsim kış olmasına rağmen hava normalin üzerinde ve yağış da yok denecek kadar az. Bununla birlikte biz hep kapalı mekanlarda, otobüslerde, metrolarda, bolca virüs ve mikroba maruz kalıyoruz. Belki de tam da bu yüzden yüce Rabbimiz kış aylarında bolca C vitamini ve kükürt içeren sebzeyi soframıza sundu. Kereviz, lahana, pırasa, soğan ve sarımsak bu ayların en çok tüketilmesi gereken sebzeleri. Bunlarla birlikte hem bizim hem de dünyanın farklı halklarının mutfaklarında harika probiyotik içeren fermente besinler var.

Bir yiyeceği fermente etmek, insanlık tarihinin belki de en eski besin saklama yöntemlerinden biridir. M.Ö. 6000›lerde Anadolu, Mezopotamya ve Mısır’da fermente ürünler yapıldığı bilinmektedir. Bu yöntem, gıdaların daha uzun süre korunması için kullanılmış, ancak zamanla sağlık üzerindeki faydaları da keşfedilmiştir. Asya’da kimchi ve miso, Avrupa’da sauerkraut ve kefir, Afrika’da çeşitli fermente süt ürünleri gibi kültürlere özgü fermente gıdalar, yüzyıllardır insanların beslenme düzeninin bir parçası olmuştur. Fermente gıdalar, probiyotik bakımından zengin oldukları için sindirim sisteminde etkin rol oynarlar. İyi bir sindirim sistemi ise yediğimiz besinlerden tam anlamıyla faydalanılması demektir ki bu da bağışıklığımızdan zihin ve ruh sağlığımıza, birçok şeyi olumlu anlamda ve önemli derecede etkiler. Aynı zamanda probiyotikler, kalsiyum ve B grubu vitaminlerinin maksimum düzeyde kullanılmasını sağlayarak kemik ve kan dengesini de olumlu şekilde etkilerler. Çok üzerinde durulmayan bir başka faydaysa fermente gıdaların tokluk hissi sağlamalarıdır. Bu da sağlıklı kilo vermede faydalıdır. Fakat her şeyden önce turşu gibi, kefir, yoğurt gibi fermente gıdalar özellikle kış aylarında hastalıklara karşı direncimizi artırır, virüs ve mikroorganizmalara karşı daha güçlü olmamıza yardımcı olurlar. Son yıllarda bütün bunlar artık daha çok insan tarafından bilinir hale geldi. Bu da fermente gıdaya olan ilgiyi artırdı. Ülkemiz her anlamda olduğu gibi fermente gıdalar adına da bir cennettir. Her ilde o yöreye özgü turşular yapılır. Bununla birlikte dünyaca ünlü probiyotikler de artık mutfaklarımızda yer buluyor. Kombucha, kimchi, Alman lahana turşusu gibi birçok fermente gıda bizim mutfağımızda da yapılıyor. Gelin bugün bu fermente gıdalardan birkaçını evde deneyelim ve bağışıklık sistemimize biraz daha kuvvet verelim. Sağlıklı, mutlu pazarlar dilerim.