Kızılay'dan 152. yıldönümünde Çanakkale'de anlamlı bir sergi: 'İki Hilal, Tek İstikbal'

1939 yılının 27 Aralık günü Türkiye’nin tarihinde yaşadığı yıkıcı etkisi en büyük depremlerden biri Erzincan’da meydana geldi. Bu depremden Erzincan’ın yanısıra 11 vilayet de etkilendi ve büyük kayıplar verildi. Depremzedelerin iaşe ve iskânı, ihtiyaç maddelerinin tedariki ve dağıtımının organizasyonunda Kızılay Cemiyeti aktif rol aldı. 27 Aralık günü Kızılay Cemiyeti, Erzincan Valiliği’nden gelen telgraf üzerine Erzincan’a 15.000 lirası para olmak üzere 500 çadır, 1000 battaniye, 1000 don ve gömlek yolladı. Zara Kızılay Şubesi’nden gelen telgraf üzerine Zara’ya da 200 çadır ve 2.000 lira para gönderildi. Çevre vilayetlerden günlük 20.000 ekmek gönderildi ve dağıtımını Kızılay üstlendi. Barınma yerlerinin yapımında en önemli malzeme olan kerestenin tedariki için Kızılay Cemiyeti tarafından muhtelif fabrikalarda kereste imal ettirilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Deprem dolayısıyla sokaklarda anasız babasız kalan çocukların iskânı için de Kızılay Cemiyeti, Çocuk Esirgeme Kurumu ile çeşitli çalışmalar yaptı. Bir Hilal-i Ahmer Hastanesi Koğuşu