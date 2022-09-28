Komet’e veda: Ressam ve şair Gürkan Coşkun hayatını kaybetti

Ressam ve şair Gürkan Coşkun, bilinen adıyla Komet hayatını kaybetti. Kanser nedeniyle 81 yaşında yaşamını yitiren sanatçı için bugün Mimar Sinan Üniversitesi’nde tören düzenlenecek. Ardından Bebek Camii’nde kılınacak ikindi namazı sonrasında Aşiyan Mezarlığı’na defnedilecek. Sanatçı, Türkiye'de on beş, Paris'te dokuz, Viyana, Salzburg, Lozan ve Brüksel'de ise birer kişisel sergi açtı.
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