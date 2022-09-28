Komet’e veda: Ressam ve şair Gürkan Coşkun hayatını kaybetti

Bakan Kasapoğlu Yunus Emre anısına şiir okudu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yunus Emre anısına hazırlanan 'Gönüller Yapmaya Geldik' adlı albümünde yer alan 'Haktan Gelen Şerbeti' adlı şiirini gala gecesinde canlı olarak okudu. Bakan Kasapoğlu, ATO Congresium'da Yunus Emre anısına hazırlanan 'Gönüller Yapmaya Geldik' adlı albümünün gala gecesine katıldı. Yunus Emre'nin şiirlerinden oluşan ve 8 sanatçının yeraldığı albümün gala programı, Bakan Kasapoğlu'nun Yunus Emre'nin 'Haktan Gelen Şerbeti' şiirini okumasıyla başladı. Şiiri okumasının ardından bir konuşma yapan Bakan Kasapoğlu, insanlığın başlangıcından bu yana, toplulukların ve milletlerin sözle var olup, sözle anlaştığını ifade etti.

