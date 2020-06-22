Koronavirüse karşı psikolojinizi de güçlü tutun Önceki salgınlara ve pandemilere bakıldığında çeşitli psikolojik yatkınlık faktörlerinin koronafobide önemli rol oynadığının gözlendiğini belirten Uzm. Dr. Taha Can Tuman, "Bu kapsamda belirsizliğe tahammülsüzlük, hastalığa karşı algılanan incinebilirlik düzeyinin yüksek olması ve kaygılanmaya yatkınlık görülebilir." dedi.

Haber Merkezi 22 Haziran 2020, 12:07 Son Güncelleme: 22 Haziran 2020, 12:09 İHA