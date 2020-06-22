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Koronavirüse karşı psikolojinizi de güçlü tutun

Önceki salgınlara ve pandemilere bakıldığında çeşitli psikolojik yatkınlık faktörlerinin koronafobide önemli rol oynadığının gözlendiğini belirten Uzm. Dr. Taha Can Tuman, "Bu kapsamda belirsizliğe tahammülsüzlük, hastalığa karşı algılanan incinebilirlik düzeyinin yüksek olması ve kaygılanmaya yatkınlık görülebilir." dedi.

Haber Merkezi İHA
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Esenler Medipol Üniversitesi Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Taha Can Tuman, koronavirüs salgınının psikolojik etkilerine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Dr. Tuman,

  • "Koronavirüsün önemli bir psikolojik etkisinin olduğu açıkça görülüyor. Nasıl virüsten korunmak için hijyene dikkat edip bağışıklık sistemimizi güçlü kılmak için çabalıyorsak psikolojimizi de bu süreçte yüksek tutmayı amaçlamalıyız." dedi.

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Korku ve kaygı arttı

İnsanların koronavirüse yakalanma konusunda yoğun korku ve kaygı yaşadığına dikkat çeken Dr. Tuman, "Önceki salgınlara ve pandemilere bakıldığında çeşitli psikolojik yatkınlık faktörlerinin koronafobide rol oynadığını görüyoruz.

  • Bu yatkınlık faktörleri bireyden bireye değişkenlik gösterebilen belirsizliğe tahammülsüzlük, hastalığa karşı algılanan incinebilirlik düzeyinin yüksek olması ve kaygılanmaya (endişe) yatkınlık eğilimi gibi faktörlerdir. Koronavirüs ile enfekte olma korkusu ve kaygısı bu psikolojik yatkınlık faktörlerine sahip kişilerde daha fazla görülmektedir." diye konuştu.
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