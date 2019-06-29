Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Hayat Köy çocuklarını sevindirmek için yüzlerce kilometre yol kat ettiler
AKTÜEL

Köy çocuklarını sevindirmek için yüzlerce kilometre yol kat ettiler

Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan iyiliksever gezginler fotoğraflardan gördükleri Bitlis’in Hizan ilçesindeki dağ köylerini ziyaret ettiler. Gezginler yanlarında getirdikleri oyuncak ve giysileri köy çocuklarına hediye ettiler.

Haber Merkezi IHA
İyiliksever gezginler köy çocuklarına hediyeliklerin yanında pastada götürdü.
İyiliksever gezginler köy çocuklarına hediyeliklerin yanında pastada götürdü.

Hizan ilçesine bağlı Uzuntaş köyünde çocuklara hediye dağıtan gezginler sevinçlerine ortak olurken, ayrıca yanlarında getirdikleri yaş pastayı da çocuklara ikram ettiler.

Hediyeleri alan çocukların mutlulukları yüzlerinden okundu.

Çocukları mutlu ediyorlar

Gezginlerden Ayşe Yılmaz Alanya’dan arkadaşlarıyla birlikte Hizan’a geldiklerini belirterek şu şekilde açıklama yaptı:

  • “Biz zaten Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesini gezmesini seviyoruz. Özellikle Hizan’ın köylerini görmek istiyorduk. Gezerken de genelde Anadolu’yu hem güzellikleri hem tarihini görüyoruz hem de çocukları sevindirmeyi çok seviyoruz. Bu gezi daha bir geniş kapsamlı oldu bizim için bize rehberlik eden fotoğraf hocalarımıza da çok teşekkür ediyorum. Çocukları mutlu etmek bizim gezerken de temel amacımız bunu da bu köyde sağlamış olduk.
  • Biz gezilere çıktığımız çantamızda çikolatalar ve küçük hediyeler bulunduruyoruz. Bir tane çikolatanın çocukları ne kadar mutlu ettiğini gördüm. Buraya gelirken de iş arkadaşlarım ve çevremden kapsamlı bir destek aldım. Kıyafet olsun oyuncak olsun çocukları mutlu edebilecek şeyleri almaya çalıştık ve bunu da başardığımızı düşünüyorum. Ben özellikle çocukların pasta ve çikolata çok sevdiğini biliyorum. Bu amaçla onlara yaş pastada ikram ettik. Çocukların pasta yerken mutluluğu her şeye değer diye düşünüyorum.”

Oyuncak ve kıyafet hediye edilen çocuklardan Berfin Algaç mutlu olduklarını belirterek; “Bugün köyümüzü ablalar ve abiler geldi. Bizlere oyuncaklar ve kıyafetler getirdi bütün hepsine teşekkür ediyorum” diye konuştu.Rukite Aydoğdu isimli çocuk ise; “Bugün abiler ve ablalar geldi bize hediyeler getirdiler. Oyuncak ve elbiseler getirdiler çok mutlu olduk. Onlara teşekkür ederiz” dedi.

Avcıların vurduğu yaralı peçeli baykuşa tedavi
HAYAT
Avcıların vurduğu yaralı peçeli baykuşa tedavi

Ustaya meslek bıraktıran yapılar zamana direniyor
HAYAT
Ustaya meslek bıraktıran yapılar zamana direniyor

7 aylık bebeğini içini oyduğu karpuzda serinletti
HAYAT
7 aylık bebeğini içini oyduğu karpuzda serinletti
Anlaşma bitti, olay teslimat sürecinde

Anlaşma bitti, olay teslimat sürecinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osaka'da basın toplantısı düzenledi.
Trump: Erdoğan çetin biri

Trump: Erdoğan çetin biri

Trump, G-20 Zirvesi'nde basın toplantısında konuştu.
Çarptığı kadınhayatını kaybetti

Çarptığı kadın
hayatını kaybetti

Kazanın ardından 'Arabam ne hale geldi' diye ağlamıştı.
Kazmayı alıp<br>tarlaya girdiler

Kazmayı alıp
tarlaya girdiler

Dönüm başına 10 bin lira para kazandıracak.
Türkiye'nin kararlılığını dile getirdi

Türkiye'nin kararlılığını dile getirdi

Cumhurbaşkanlığından kritik görüşmeye ilişkin açıklama.
Merkez'den<br>sürpriz karar

Merkez'den
sürpriz karar

​1 Temmuz 2019'dan itibaren yürürlüğe girecek.
İcralık eden unutkanlık

İcralık eden unutkanlık

Mağdur olan kiracıya Yargıtay'dan kötü haber.
Suudi Arabistan<br>büyük bir alıcı

Suudi Arabistan
büyük bir alıcı

​Trump ve Prens Selman Osaka'da bir araya geldi.
Türkiye'ye adil davranılmadı

Türkiye'ye adil davranılmadı

Trump, Obama döneminde Türkiye'ye adil davranılmadığını söyledi.
34 ile yağış uyarısı

34 ile yağış uyarısı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Tarihi günlere<br>şahit oluyoruz

Tarihi günlere
şahit oluyoruz

​Rakam yıl sonunda 50 milyonu rahat bulacak.
Aksama<br>söz konusu değil

Aksama
söz konusu değil

Erdoğan'dan kritik görüşme öncesi S-400 mesajı.
Satışa çıkardı

Satışa çıkardı

​Krizdeki Yunanistan'da dikkat çeken karar.
72 bin ret 6 bin iade

72 bin ret 6 bin iade

​OHAL Komisyonu yapılan başvuruların yüzde 61'ini sonuçlandırdı.
Cari açığa<br>ilaç ihracatçı

Cari açığa
ilaç ihracatçı

​Harvard Üniversitesi Profesörü Dante Roscini'den Türkiye'ye tavsiye.
ABD küstahlığı

ABD küstahlığı

Filistin'i bölmek isteyen ABD'den 'Filistin'e çalıştay suçlaması.
Oğlu da<br> yaptırım listesinde

Oğlu da
yaptırım listesinde

ABD, Maduro'nun oğlu Guerra'yı yaptırım listesine aldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.