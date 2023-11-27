Kudüs karikatürleri Taksim Camii’nde

Sergide Mirasımız Kudüs Derneği tarafından 2017 yılından bu yana düzenlenen yarışmalarda dereceye giren ve sergilenmeye layık görülen eserlerin orijinalleri yer aldı. Dernek Başkanı Muhammet Demirci, bu yarışmayı düzenledikleri için Siyonist karikatürist birlikleri tarafından baskıya uğradıklarına dikkat çekti. Yarışmada her yıl “Mirasımız Derneği Özel Ödülü”, “Necmettin Erbakan Özel Ödülü”, “Selahaddin Eyyubi Özel Ödülü”, “2. Abdulhamid Han Özel Ödülü” ve “Naci el Ali Özel Ödülü” ismiyle ödüller veriliyor. Toplamda 88 eserlik seçkinin yer aldığı sergi, 7 Aralık’a kadar gezilebilecek.