Kütüphaneler Haftası kapsamında Balıkesir’de gençlerle buluşuldu

Ketebe Yayınevi Kütüphaneler Haftası’nı gençlerle bir araya gelerek kutladı. Mehmet Narlı’nın katıldığı etkinlikte “40 soruda Türk Romanı” kitabı Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim gören öğrencilerle ve Balıkesir’de üniversite eğitimi alan gençlerle enine boyuna konuşuldu. Narlı, kitabının yanı sıra genel olarak okuma, kitap ve edebiyat üzerine söyleşi gerçekleştirdi. Kitap okumanın, kütüphanede vakit geçirmenin ve kişilerin kendi kütüphanelerini oluşturmasının önemine değinilen etkinlikte gençler Varaka içerisinde açılan Ketebe Kütüphanesi’ni de inceleme fırsatı buldu.

Mehmet Narlı’nın Ketebe Yayınları’ndan çıkan “40 soruda Türk Romanı” kitabı lise ve üniversite düzeyinde örgün edebiyat eğitimi görenlere ve daha geniş çerçevede edebiyatla okur/yazar olarak ilgilenenlere, roman tarihi ve nitelikleri hakkında etkili ve tutarlı bir katkı sunma amacı güdüyor. Kütüphaneler Haftası kapsamında seçilen bu eserle birlikte Balıkesirli gençler roman dünyasının inceliklerini öğrenirken kitapları yakından tanıdı. Etkinliğin sonunda Narlı, gençlerin kitaplarını imzaladı.





ÖĞRENCİLERİN OKUMAYA OLAN HEYECANLARINA TANIK OLDUK

Mehmet Narlı Kütüphaneler Haftası kapsamında “Kütüphanenin bu mekanda açılması, aslında Ketebe yayınlarının ufkunu ve yayıncılık vizyonunun ne kadar sorumlu ve geniş olduğunu gösteriyor. Kütüphaneler haftası özelinde Varaka Kağıt Fabrikasında açılan Ketebe kütüphanesinde öğrencilerle bir araya gelmek onları dinlemek ve kitaba okumaya olan heyecanlarına tanık olmak çok iyi geldi” açıklamasında bulundu.

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GELECEĞİMİZ OLAN ÇOCUKLARIMIZA DOKUNMAK İSTEDİK

Ketebe Yayın Yönetmeni Furkan Çalışkan ise “Kütüphaneler, bizim mazimizdeki tecrübelerimizi ve günümüzde elde ettiğimiz birikimlerimizi gelecek nesillere aktarmak için en önemli araçlardan biridir. Ülkemizde kütüphaneler haftası olarak kutlanan bu günlerde Ketebe olarak biz de kitabın kıymetine, geleceğimiz olan çocuklarımıza dokunmak istedik” dedi.

VARAKA & KETEBE İŞ BİRLİĞİYLE ÇALIŞANLARA YÖNELİK KÜTÜPHANE ZİYARETE AÇILDI

Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan Varaka Kâğıt Fabrikası’nda Ketebe iş birliğiyle çalışanlara yönelik kütüphane hizmete açıldı. Varaka çalışanları için oluşturulan ve her an Ketebe kitaplarına ücretsiz ulaşabilecekleri bu kütüphane sayesinde, kitap okumanın vakti ve yeri olmadığı vurgulandı. Şu ana kadar Ketebe Yayınları’ndan çıkan tüm kitaplara Varaka çalışanları kolaylıkla ulaşabilecek ve 600 üzerinde kitabı inceleme imkânı olacak.

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