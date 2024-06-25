Macar-Türk Kültür Yılı dolu dolu

Önceki gün Operet Tiyatrosu'nda düzenlenen sertifika teslim töreniyle kültür yılının altı aylık süreci tamamlandı. Yılın diğer yarısı için planların yapıldığı programda konuşan Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, Türkiye’nin Macaristan'daki kültürel etkinliklerinden bahsetti. Farklı şehirlerde konser, sergi, konferans ve gastronomi buluşmaları düzenlediklerine değinen Ekşioğlu, Türkiye'den 400'den fazla sanatçıyı ağırladıklarını ifade etti. Macar Kültür Merkezi Müdürü Áron Sipos ise 21 Ocak’ta başlattıkları programda önemli müzisyen ve sanatçıları Türk halkıyla buluşturduklarını ifade etti.