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Hayat

Macar-Türk Kültür Yılı dolu dolu

2024 Macar-Türk Kültür Yılı, 15 şehrimizde düzenlenen etkinliklerle yılın ilk yarısını 80’i aşkın etkinlikle tamamladı.

04:00 - 25/06/2024 Salı
Güncelleme: 02:57 - 25/06/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Önceki gün Operet Tiyatrosu'nda düzenlenen sertifika teslim töreniyle kültür yılının altı aylık süreci tamamlandı. Yılın diğer yarısı için planların yapıldığı programda konuşan Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, Türkiye’nin Macaristan'daki kültürel etkinliklerinden bahsetti. Farklı şehirlerde konser, sergi, konferans ve gastronomi buluşmaları düzenlediklerine değinen Ekşioğlu, Türkiye'den 400'den fazla sanatçıyı ağırladıklarını ifade etti. Macar Kültür Merkezi Müdürü Áron Sipos ise 21 Ocak’ta başlattıkları programda önemli müzisyen ve sanatçıları Türk halkıyla buluşturduklarını ifade etti.



#Aktüel
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