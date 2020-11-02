İslam düşmanı Macron'un fotoğrafını sosyal mesafe işaretlemelerine yapıştırdı: Tepkimizi gösterdik

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam ve Peygamberimiz Hz. Muhammed'i hedef alan sözlerine yurt genelinde tepkiler yükseldi. İnegöl ilçesinde ise, bir eczacı, eczanesindeki sosyal mesafeyi belirten ve üzerinde durmaları gereken işaretlemelere Macron'un fotoğrafını yapıştırdı. Macron'un fotoğrafının yer aldığı görselde, yüzünün üzerinde ayak izinin bulunması ve 'Burada durun' yazması dikkat çekti. Eczaneye ilaç almaya gelen vatandaşlar ise durumu memnuniyetle karşıladı.

DHA Eczacı Özgür Dabak, müşterilerden olumlu tepkiler aldıklarını söyledi.

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‘İSLAM ÂLEMİNE YAPILAN BİR HAKARET’

Bunun sadece Türkiye’ye değil İslam âlemine yapılmış bir hakaret olduğunu ifade eden Eczacı Özgür Dabak, “Son dönemde Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Allah resulü ile ilgili yapılan karikatürleri desteklemesi ve bunları düşünce özgürlüğü olarak nitelendirmesi ve bir takım hakarete varan sözler söylemesi tepkimizi çekti. Sayın Cumhurbaşkanımız da Fransız ürünleri ile alakalı boykot çağrısında bulundu.

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Sosyal medyada çok gördüğümüz Macron’un ayak izi olan bir fotoğrafı vardı, o fotoğrafı alıp üzerine burada durun yazısını yazarak tepkimizi gösterdik. Çünkü aynı şeyi kendisinin nasıl yaptığını görmesi için yaptık. Bunu durup dururken yapmadık. Devlet binalarında peygamber efendimiz ile dalga geçen karikatürleri bunlar yayınladılar. Bu yaptıklarının aynısını görmeleri için yaptık. Yoksa bizim Fransız halkı ile bir derdimiz yok. Fransa’da milyonlarca Müslümanlar var. Bu sadece Türkiye’ye yapılmış değil tüm İslam âlemine yapılmış bir hakarettir. Biz hem biraz esprili olsun hem de akılda kalması için bu şekilde bir şey yaptık” dedi.

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OLUMLU TEPKİLER ALDI

Müşterilerden olumlu tepkiler aldığını belirten Dabak, “Müşterilerden o gün çok hoş tepkiler aldık. Bir ara nöbette karı koca içeri girdi bir şey almayacağız sadece Macron’un üzerine basıp gideceğiz dediler. Çalışma arkadaşlarımızdan biri yerleri silerken müşterilerimizden biri tepki gösterdi Macron’un üzerini silme diye. Halkımızda bu tip konularda birlik olabiliyor. Halkımızdan çok hoş destek geldi. Buda bizim kutsalımıza ne kadar değer verdiğimizi gösteriyor. Bu da bizi açıkçası mutlu etti” diye konuştu.



