Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat İslam düşmanı Macronun fotoğrafını sosyal mesafe işaretlemelerine yapıştırdı Tepkimizi gösterdik
AKTÜEL

Macron'un fotoğrafını sosyal mesafe işaretlemelerine yapıştırdı: Tepkimizi gösterdik

İslam düşmanı Macron'un fotoğrafını sosyal mesafe işaretlemelerine yapıştırdı: Tepkimizi gösterdik

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir eczanede, sosyal mesafeyi belirten işaretlemelere Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un fotoğrafı yapıştırılarak, 'Burada durun' yazıldı. Eczacı Özgür Dabak, “Fransa’da milyonlarca Müslümanlar var. Bu sadece Türkiye’ye yapılmış değil tüm İslam âlemine yapılmış bir hakarettir” dedi.

Haber Merkezi DHA
Macron'un fotoğrafının yer aldığı görselde, yüzünün üzerinde ayak izi bulunuyor ve 'Burada durun!' yazıyor.
Macron'un fotoğrafının yer aldığı görselde, yüzünün üzerinde ayak izi bulunuyor ve 'Burada durun!' yazıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam ve Peygamberimiz Hz. Muhammed'i hedef alan sözlerine yurt genelinde tepkiler yükseldi. İnegöl ilçesinde ise, bir eczacı, eczanesindeki sosyal mesafeyi belirten ve üzerinde durmaları gereken işaretlemelere Macron'un fotoğrafını yapıştırdı. Macron'un fotoğrafının yer aldığı görselde, yüzünün üzerinde ayak izinin bulunması ve 'Burada durun' yazması dikkat çekti. Eczaneye ilaç almaya gelen vatandaşlar ise durumu memnuniyetle karşıladı.

DHA
Eczacı Özgür Dabak, müşterilerden olumlu tepkiler aldıklarını söyledi.

Fransız gazetesi Le Figaro: Macron, ülkeyi yönetirken Sarkozy'nin etkisinde kalıyor
DÜNYA
Fransız gazetesi Le Figaro: Macron, ülkeyi yönetirken Sarkozy'nin etkisinde kalıyor

‘İSLAM ÂLEMİNE YAPILAN BİR HAKARET’

Bunun sadece Türkiye’ye değil İslam âlemine yapılmış bir hakaret olduğunu ifade eden Eczacı Özgür Dabak, “Son dönemde Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Allah resulü ile ilgili yapılan karikatürleri desteklemesi ve bunları düşünce özgürlüğü olarak nitelendirmesi ve bir takım hakarete varan sözler söylemesi tepkimizi çekti. Sayın Cumhurbaşkanımız da Fransız ürünleri ile alakalı boykot çağrısında bulundu.

  • Sosyal medyada çok gördüğümüz Macron’un ayak izi olan bir fotoğrafı vardı, o fotoğrafı alıp üzerine burada durun yazısını yazarak tepkimizi gösterdik. Çünkü aynı şeyi kendisinin nasıl yaptığını görmesi için yaptık. Bunu durup dururken yapmadık. Devlet binalarında peygamber efendimiz ile dalga geçen karikatürleri bunlar yayınladılar. Bu yaptıklarının aynısını görmeleri için yaptık. Yoksa bizim Fransız halkı ile bir derdimiz yok. Fransa’da milyonlarca Müslümanlar var. Bu sadece Türkiye’ye yapılmış değil tüm İslam âlemine yapılmış bir hakarettir. Biz hem biraz esprili olsun hem de akılda kalması için bu şekilde bir şey yaptık” dedi.

Macron İslam’a savaş açtı
DÜNYA
Macron İslam’a savaş açtı

OLUMLU TEPKİLER ALDI

Müşterilerden olumlu tepkiler aldığını belirten Dabak, “Müşterilerden o gün çok hoş tepkiler aldık. Bir ara nöbette karı koca içeri girdi bir şey almayacağız sadece Macron’un üzerine basıp gideceğiz dediler. Çalışma arkadaşlarımızdan biri yerleri silerken müşterilerimizden biri tepki gösterdi Macron’un üzerini silme diye. Halkımızda bu tip konularda birlik olabiliyor. Halkımızdan çok hoş destek geldi. Buda bizim kutsalımıza ne kadar değer verdiğimizi gösteriyor. Bu da bizi açıkçası mutlu etti” diye konuştu.

Dönüşüm: Macron'un hayal dünyası
OYNAT 06:28
Dönüşüm: Macron'un hayal dünyası
Henüz 39 yaşında Fransa Başkanı olan Macron, ülke tarihinin en genç başkanı olurken Fransa'nın dış politikası da bir gencin tarihe geçme arzusuyla dönüşüyordu.


Abone Ol Google News
Saatlerin durduğu an: 14.51

Saatlerin durduğu an: 14.51

İzmir depreminden sonra yürek burkan kare.
14 saat boyunca elini bırakmamış

14 saat boyunca elini bırakmamış

​İzmir'de enkaz altından çıkan dram.
Enkaz altında bunları kaydetmiş

Enkaz altında bunları kaydetmiş

İzmir depreminde 10 saat sonra kurtarılmıştı.

Kira spekülatörlerine karşı yüzlerce kişi mesaj atıyor.
Burhan<br> Kuzu'ya veda

Burhan
Kuzu'ya veda

​Fatih Camii'ndeki cenaze törenine Erdoğan da katıldı.
Ne virüs ne deprem

Ne virüs ne deprem

Bebek'te koronavirüsün kol gezdiği ​'Cadılar Bayramı' partisini polis bastı.

15 yıla kadar hapis cezası var!
Gönüllü kahramanlar

Gönüllü kahramanlar

Gece gündüz demeden çalışıp, kartonların üzerinde dinleniyorlar.
Parmağımı bir tuttu, hiç bırakmadı

Parmağımı bir tuttu, hiç bırakmadı

Kahraman itfaiyeci Muammer Çelik o anları anlattı.
Can kaybı<br>83'e yükseldi

Can kaybı
83'e yükseldi

​İzmir'deki depremde ölü sayısı yükseliyor.
65'inci<br>saatte mucize

65'inci
saatte mucize

​3 yaşındaki Elif enkazdan canlı olarak kurtarıldı.
Azerbaycan bir uçak daha düşürdü

Azerbaycan bir uçak daha düşürdü

Ermenistan ordusuna darbe üstüne darbe vuruldu.
Yiyecekleri tükendi

Yiyecekleri tükendi

​Ermenistan ordusu bazı cephelerden geri çekiliyor.
Borç listesi<br>ve para çıktı

Borç listesi
ve para çıktı

Polis ve AFAD ekiplerini duygulandıran çanta.
Polise yumruk attı!

Polise yumruk attı!

​Maske cezasına çıldıran çift ortalığı birbirine kattı.
Altı il için<br>sağanak uyarısı!

Altı il için
sağanak uyarısı!

Haftanın ilk günü yağış beklenen iller..
Elli sekizinci saatte <br>gelen mucize

Elli sekizinci saatte
gelen mucize

​Alkışlarla enkaz altından çıkartıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.