Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
MASKİ’ye ait yağmur mazgallarını çalan şüpheliler yakalandı

MASKİ’ye ait yağmur mazgallarını çalan şüpheliler yakalandı

16:2628/11/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
MANİSA'NIN TURGUTLU İLÇESİNDE SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA "MASKİ’YE AİT YAĞMUR MAZGALLARININ ÇALINDIĞI" YÖNÜNDEKİ PAYLAŞIMLAR ÜZERİNE, HAREKETE GEÇEN EKİPLER 2 ŞÜPHELİYİ GÖZALTINA ALDI.
MANİSA'NIN TURGUTLU İLÇESİNDE SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA "MASKİ’YE AİT YAĞMUR MAZGALLARININ ÇALINDIĞI" YÖNÜNDEKİ PAYLAŞIMLAR ÜZERİNE, HAREKETE GEÇEN EKİPLER 2 ŞÜPHELİYİ GÖZALTINA ALDI.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde sosyal medya hesaplarında "MASKİ’ye ait yağmur mazgallarının çalındığı" yönündeki paylaşımlar üzerine, harekete geçen ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ)’ne ait yağmur suyu mazgallarının çalındığı sırada bir vatandaşın olayı çekip sosyal medyada paylaşması üzerine harekete geçen Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan araştırmalar sonucunda olayla bağlantılı olduğu belirlenen 2 şüpheli şahıs kısa sürede yakalandı. Çalınan yağmur mazgalları da ele geçirilerek muhafaza altına alındığı bildirildi. Her iki şüphelinin de gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilmek üzere işlemlere başlandığı öğrenildi.

#Manisa
#Yağmur
#Hırsızlık
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Mersin elektrik kesintisi duyurusu geldi: Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?