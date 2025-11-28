MASKİ’ye ait yağmur mazgallarını çalan şüpheliler yakalandı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ)’ne ait yağmur suyu mazgallarının çalındığı sırada bir vatandaşın olayı çekip sosyal medyada paylaşması üzerine harekete geçen Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan araştırmalar sonucunda olayla bağlantılı olduğu belirlenen 2 şüpheli şahıs kısa sürede yakalandı. Çalınan yağmur mazgalları da ele geçirilerek muhafaza altına alındığı bildirildi. Her iki şüphelinin de gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilmek üzere işlemlere başlandığı öğrenildi.