Hayat Mauritiusda bizi çok seven birileri var
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Mauritius’da bizi çok seven birileri var

Osmanlı döneminde Hint Okyanusu’nun ortasında küçük bir ada ülkesinde kurulan dostluk bağı yıllar sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevgi ve hayranlıkla birleşince yeniden güçlenmiş. Bu küçük ada ülkesinde Ottoman İnternational birliğini kuran Muhammed Cüneyd, ilk kongrelerinde 5 bin kişinin bir araya geldiğini belirterek, “Tüm İslam ülkeleri sessiz kalırken Erdoğan tek başına cesurca ses çıkardı bizim de ona destek vermemiz gerekiyor” diyor.

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Halime Kirazlı Yeni Şafak
Mauritius’da bizi çok seven birileri var
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Mauritius diye bir ülke duydunuz mu daha önce? Ben duymamıştım. Hint Okyanusunun ortasında küçük bir ada ülkesi. Bu adayı özel kılan ise hem stratejik konumu hem de süper güçlerin elinin bir şekilde bu ülkenin üstünde olması. Ülkenin yüzde 17’lik kısmı Müslüman olan bu ülkede bir kuruluş var ki hem Osmanlıyı hem de Türkiye’yi çok seviyor. Muhammed Cüneyd’in kurduğu Ottoman İnternational, Müslüman gençlerin Osmanlı bilinciyle tekrar yoğrulmasını ve birlik oluşturmasını amaçlıyor. Osmanlı sevgisini de bağ olarak kullanıp, Türkiye ile Mauritius arasındaki ilişkileri geliştirmeyi hedefliyor. Cüneyd, kuruluşlarının İnterpol tarafından bile merak edildiğini söylüyor. Geçtiğimiz ay Konya’ya gelen Muhammed Cüneyt ile hikayelerini konuştuk.

Muhammed Vahit, Abdülhamid Han’ın dedesine hediye ettiği saati tutarken.
Muhammed Vahit, Abdülhamid Han’ın dedesine hediye ettiği saati tutarken.

Mauritius’un Osmanlı ilişkisi ne zaman başlıyor?

Kanuni Sultan Süleyman ile başlıyor Hint Okyanus’una ilgi. Daha sonra 1870’li yıllarda Güney Afrika’da Ebubekir Efendi’nin etkisi, Osmanlı ruhunu günümüze kadar taşıyor. Tabi Osmanlı’nın Afrika’da ve Mauritius’da bir yönetimi yok. Müslüman halk desteklemiş ve 3 tane cami yaptırmış.

  • Atalarım, Hindistan kökenli. Hindistan’daki Müslümanlar o dönem Osmanlıyı destekliyordu. İngilizlerin yayılmacı politikası, kapsamında o dönem Hintli Müslümanlar Mauritius’a yerleştirilmiş. İngiliz topluluklarıyla da baya problemlilermiş.

BÜYÜKBABAYA ABDÜLHAMİT’TEN SAAT

Aradaki o sevgi bağı nasıl kuruldu?

Mauritius’daki Hintli Müslümanlar, İngiliz topluluklarına karşı başka bir topluluk oluşturmuş. Sultan Abdülhamit zamanında Güney Afrika’da yaşayan, sözü geçen bir din alimi var, Ebubekir Efendi. Ebubekir Efendi durumu görünce, sultana olanı biteni anlatan bir mektup yazmış. Böylece ilişkiler yeniden başlamış. Benim büyük büyük babam da bir hediye alıp Sultan Abdülhamit’e gitmiş. Sultan da karşılığında ona bir saat hediye etmiş.

Muhammed Cüneyd
Muhammed Cüneyd
  • 93 Harbinde, Mauritiuslı Müslüman tüccarlar, aralarında 850 Osmanlı Lirası toplayarak, Osmanlıya vermesi için elçiliğe göndermiş. Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de Osmanlı anlayışı çok tahrip edildi. Biz de geçmişte Osmanlıya destek veren bu ruhu tekrardan yeşertmek, yanlış algıyı düzeltmek istiyoruz. Kuruluşumuzun amacı da Osmanlı yaşam tarzını yaşatmak.

Mauritius neden önemli?

Mauritius’un bazı adalarını ABD ve İngiltere askeri üs olarak kullanıyor. Bu ülkeler bir yere saldırı düzenleyecekse bu adaları merkez üssü olarak kullanıyor. Mauritius ise adalarının üs olarak kullanmasını istemiyor. Agalega adasını da Hindistan askeri üs olarak kullanıyor. Afrika’nın en stratejik ülkesi Mauritius, en stratejik şehri de Port Luis. Başkent, o askeri üsleri içinde barındırıyor. Mauritius, SADC’ın (Güney Afrika Kalkınma Topluluğu) başkanı. Türkiye Afrika’da kendiyle alakalı bir etki oluşturmak istiyorsa, bunun en iyi yeri Mauritius. Türkiye için bu yüzden önemli.

Ottoman İnternational’ı neden kurdunuz?

Ottoman İnternational’ı, Osmanlı fikri altında Erdoğan liderliğinde İslam’ın yeniden güçlenmesi, ortaya çıkması, dünyada duyulması için bu organizasyonu kurduk. 20 senedir Türkiye’yi ve dünyaya etkilerini takip ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o zaman İBB başkanıydı. Erdoğan sayesinde son 20 yılda büyük bir değişim yaşandı. İslam’a ilgi arttı. İslam ülkelerinin tümü gibi hepimiz onu seviyor ve destekliyoruz. İnterpol bile Ottoman İnternational’ın ne olduğunu merak ediyor.

Kongreniz nasıl bir yankı oluşturdu?

İlk kongremize 5 binden fazla insan katıldı. Daha önce böyle bir şey yapılmamıştı. İnsanlar, kısa zamanda bu kadar kişi nasıl bir araya geldi diye şaşırdı. Fes takan, elinde Türk bayrağı alan herkes kongremize geldi. Kongreden önce çeşitli büyükelçiliklere mektup yolladık. Mektuplarımızda kendimizden bahsedip, Erdoğan’ı destekleyen onun yanında olan bir organizasyonuz dedik. Tüm İslam ülkeleri sessiz kalırken Erdoğan tek başına cesurca ses çıkardı bizim de ona destek vermemiz gerekiyordu. Hint Okyanusu’nun ortasındaki bir ülkeden böyle büyük çaplı bir destek, şok etkisi oluşturdu.

GENÇLERLE KONGRELER YAPIYORUZ

Faaliyetleriniz neler?

Mauritius’da Müslüman bir kuruluş olarak siyasal alanda etkili olmaya çalışmak. Türkiye ile yakın ilişkiler sağlamak. Mauritius’da bir Türk Büyükelçiliği açmak istiyoruz. Türk ve Mauritiuslu iş insanları arasında ilişki kurup, ticarete katkı sağlamak istiyoruz. Üniversite öğrencileriyle düzenli kongreler yapıyor, sosyal yardımlarda bulunuyoruz.

İSLAMI TEBLİĞ EDİYORUZ

Gençler neler yapıyor?

“Dava İnsanları” diye bir grup oluşturduk, gayrimüslimlere, İslam’ı tebliğ ediyoruz.

Türkiye’ye niye geldiniz peki?

Buraya, Recep Tayyip Erdoğan ile görüşebilmek için geldim. 1998’de İBB başkanı iken Mauritius’u ziyaret etmişti ama o zaman onu tanımıyorduk. Uygun olursa, vakfımızın kongresini Türkiye’de yapmak istiyoruz.

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