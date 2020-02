Mavi önlüklü tek yürek kadınlardık

Arzuhalci bir babanın kızı olarak 1961 yılında doğan, 12 Eylül darbesi sonrasında başörtüsü yasağı yüzünden hukuk fakültesini yarım bırakıp yazarlık, editörlük ve yöneticilik yapan Halise Çiftçi başörtülü bir kadın olarak son 40 yılda kadın dergiciliği tecrübelerini anlattı. 80 ve 90 yılları arasında 500 sayı çıkan Kadın ve Aile dergisinin mutfağında çalışmaya başlayan aynı zamanda yazılar da yazan Çiftçi, 1991 yılında Milli Gazete›nin Ankara bürosuna işe giren ilk başörtülü yazar ve editör oluyor. Refah Partisi’nin kapatıldığı dönem ise mahkemede yargılanıyor. Çiftçi 2003 yılında bir grup arkadaşıyla birlikte yeniden Turuncu adlı kadın dergisini çıkarıyor ancak daha sonraki yıllar bu derginin kadrosundan ayrılıyor. Çiftçi’yle çıkardığı kadın dergilerini, gazetecilik serüvenini konuştuk.

12 Eylül Darbesi döneminde üniversite öğrencisiydiniz değil mi? Neler hatırlıyorsunuz o günlerden? Sizin dışınızda başörtülü öğrenci var mıydı okulda?

Dava vekilliği yapan ancak küçük kasabamızda üç avukat olduğu için arzuhalcilik yapmaya başlayan babamın duası kabul olmuş Ankara Hukuk Fakültesi’ni kazanmıştım. İki başörtülü arkadaşım daha vardı. Sağ sol çatışması ve kamplaşmaya rağmen biz başörtülü derse giriyorduk bir sorun olmuyordu. Fakat son sınıfta olaylar şiddetlenince okula gidememeye başladım. Darbe sonrası da başörtü ya okula girmemiz yasaklandı. Böylece eğitimim yarım kaldı. O dönemde Ankara’da Esat Coşan hocanın önderliğinde çıkarılan Kadın ve Aile dergisinde çalışmaya başladım.

ESAT COŞAN’DAN TAKDİR ALDIM

Kadın ve Aile Dergisi ile nasıl yollarınız kesişti?

Kızılay’da başörtülü birini gördüğümüzde sırf selam verebilmek, yalnız değilmişim duygusunu tadabilmek için arkasından koştuğumuz günlerdi o zamanlar; İşte o günlere denk düşer Kadın ve Aile Dergisi. Hiç unutmam o sıra annemin evi badana olurken, badanacının ‘Şampanya rengine boyayalım sizin evi’ demesine çok içerlemiştim. Elimize bir kere almadığımız kadehin evimizin duvarlarından üzerimize geleceğini fark etmek çok garip bir his olmuştu benim için. Boyacının bu teklifi üzerine yazdığım “‘Renk lügatimiz de’ işgal altında” başlıklı yazıyla dergiye kabul edildim. Rahmetli Esad Coşan Hoca yazımı okuyunca “harika bir üslup yerli bir kimlik kazandık. Bir yazar keşfettik hemen çağıralım çalışmaya başlasın” demiş. Nasıl mutlu olduğumu herhalde anlatamam.

Dergi Ankara’da çıkıyor değil mi? Ofis olarak nasıl bir ortamdı?

Özelif Sitesi’nde bir bodrum katında; bekârların, yolcuların zaman zaman kalmak için kullandığı elbiselerini kurutmak için kapılara astığı, imkânsızlıklar içerisinde derme çatma bir dairede çıkıyordu. Öylesine mütevekkil, içten ve gayretliydik ki. Her birimize bir masa bile düşmezdi, uzun bir masanın bir köşesine oturup yazardık yazılarımızı. Başlıkları belirler yazarlara yazıları sipariş ederdik. Resimleri seçer kapağa karar verirdik. İlk sayılarda az basıldığı için dergiyi poşetleme işlerini de biz yapardık. Ne kadar satılacağından kaç ay çıkacağından emin olmadığımız bir dergi çıkarıyorduk. Sınırlı şartlar zorlanan imkânlar, maddi yetersizlikler de cabası.

Evndiğinizde de Özelif sitesi’nde oturmaya başlıyorsunuz. Ankara için hatta ülkemiz için ilginç bir sosyolojiye sahip olan bu o sitede hem dergi çıkaran hem yaşamış biri olarak ne anlatırsınız?

Özelif Sitesi inanca dair bir yaşam modellemesiydi zannımca. Bir gurup aydın dindar, hesabı kitabı haktan hakikatten yana yapan güzel insanın teşviki ile oluşturulmuştur. O kişiler muhit oluşturmaya birbirine cesaret ve ilham veren komşuluklara çok önem verir daima teşvik ederdi. Onların ön görüsü birlikte yaşamak ve dayanışmak… Güzele ve iyiliğe dair ne varsa el yordamıyla bulmaya çalıştığımız, tecrübe ettiğimiz, birbirimizin yüzlerine bakarak güç aldığımız, yıkıldığımızda birbirimize omuz verdiğimiz, çocuklarımıza İslam’ca ve insanca bir hayat sunabilme gayretiyle yeşerttiğimiz, evlerimizin kapılarını açık tuttuğumuz, sitenin her bloğu içinde ezan sesi yankılanan, komşuluğun, kardeşliğin, edebin, ahlakın yüceltildiği, sohbetlerle zengin bir manevi iklime sahip, camisi, Kur’an kursuyla bir bütün olarak tasarlanmış bir yaşam alanıydı. Orada ilk adımlar atıldı, orası ilk mektebimiz oldu, orada hayata dair ilk yeminlerimizi ettik. Bazılarının başlarını çevirince yok olacağını düşündükleri, önemsiz insanlardık aslında. Hayat oyununa hiç almaya tenezzül etmedikleri. Ama sonra devlet kadrolarında ve hayatın her alanında söz sahibi insanların yolunun bir şekilde oradan geçtiğine tanıklık fırsatı verdi zaman. Kimler geldi kimler geçti.

Kadın dergisi çıkarıyorsunuz ama yönetici ekip erkeklerden oluşuyor. Şimdi bu şartlarda dergi çıkacağını duyan yazar kadınlar olsa itiraz eder. Siz ne düşünüyordunuz?

Evet, biz kabullenilme birileri tarafından dikkate alınma bahtına o zamanlar o şartlarda kavuşmuştuk. Sorgulamak aklımıza gelmiyordu. Yazacak bir mecra bulmuşuz daha ne isteyelim düşüncesindeydik. Hatta ağabeyimiz hocamız olan yöneticilerimize hep müteşekkir ve daima saygılıydık. Kendi başımıza o gücü bulacağımız bir devirde değildik. Sebat ettik sabır gösterdik ve emek vermeye yoğunlaştık.

MAVİ ÖNLÜK KURALI VARDI

Ofis günlerinizden bahseder misiniz?

Bugün Kanal 7’nin Yön. Kur. Bşk. Zekeriya Karaman liderliğinde mutad toplantılarımızı yapar, konuları, başlıkları tespit eder, görev dağılımını gerçekleştirir, yazıların üzerinden ciddiyetle geçerdik. Ciddiyet nedense bana o günlerden kalmış kıymetli, gülümsemelerle andığım bir hatıra. Zekeriya Bey ofiste çalışırken mavi önlük giymemizi ısrarla isterdi. Mavi önlüklerimiz de o ciddiyet ve disipline dâhildi. Ayda birse beni ‘Bir yazar keşfettik, işe alın’ diyerek hayatıma yön veren belki de yazma serüvenimi dergicilik merakımı başlatan rahmetli Prof. Dr. Esat Coşan’la toplantı yapardık. Saygıyla edeple… Dikkate alınmak ne güzel bir şey deneyimliyorduk. Gördüğüm göreceğim en verimli, en öğretici, ufkumu uçsuz bucaksız hale getiren toplantılardandı. Ders demeliyim aslında.

REFAH PARTİSİ’NİN KAPATILDIĞINI İŞYERİNDE TELEVİZYONDAN ÖĞRENDİM

28 Şubat döneminde de epey hırpalandınız değil mi?

Evet, bir kez daha darbe üzerimden geçmeye hazırlanıyordu. Partinin kapatıldığı gün Milli Gazete’de tek televizyondan Zeki ağabeyin odasında Anayasa Mahkemesi Başkanı’nın bildirisini dinlemiş, hiç birimiz çıt çıkarmadan odalarımıza dağılmıştık. Tek bir yorum, tek bir cümle kimsenin ağzından çıkmamıştı. Ağzını bıçak açmıyor denilen hallerdi galiba halimiz.

BAŞÖRTÜLÜ MECLİS ÜYELİĞİNDEN YARGILANDIM

Nasıl yani bir tepki vermediniz mi?

Sonra eve geldim. Hiç de hamarat olmayan ben o gün sabaha kadar mutfağı temizledim. Tüm dolapları döktüm, çekmeceleri. Her şeyi yıkadım, ovdum. Sabah ezanı okunduğunda kendime geldiğimi hatırlıyorum. Ellerim paramparça olmuş, kanıyordu. 28 Şubat Darbesiyle partimiz kapatılmış, meclis toplantılarına giremez olmuştum. Hayatımın üzerinden geçen bu üçüncü darbeyse DGM’yle tanışmama vesile oldu.

Neden peki?

Meclis toplantısına başörtülü girdiğim için polisler, nezarete almalar, yargılanmalar dönemi başladı. Yine oyundan çıkarılmış, hayata kırılmış, kuşdiliyle konuşmaya başlamıştık. Dondurmacıların bile fişlendiği günlerdi, Özelif Sitesi de o dönem Ankara’da irticanın merkezi görüldüğünden göz hapsindeydi. Her gün doğumuyla hayatın yeniden kurulduğuna inanan mütevekkil insanlardık. İçimizin en içinde hasbi duygular taşıyan, sabırlı. Başörtüsü eylemleri, açlık grevleri de 28 Şubat’a dâhil başlıklardı. Korkardım beni bulan yasaklar torunlarıma erişecek diye o günlerde. Sonra pek çok postmodern darbeler, bildiriler… Geçmesin ne ülkenin ne insanımızın üzerinden darbeler. Başörtüsü yasakları da kalktı. Bedeli ödenmişti. Ama bizler yasaklar kalksın diye mücadele ederken, beklerken yaşlanan genç kızlardık.

ÇOK SESLİ KADINLAR OLDUK

Kadın ve Aile

20 yıl sonra bu sefer kadınların yönettiği ve yazdığı Turuncu dergisini çıkarıyorken gözlemlediğiniz farklar nelerdi? Konular ve meselelere bakış değişmiş miydi?

Hayatın dışına itildiğimiz, kenar süsü olduğumuz günlerdeki tutunma çabalarımızdan sonra tümüyle, her kademede kadınların olduğu bir dergi çıkartacak cesarete ulaşmak… Anlaşılan düşe kalka da olsa epey bir yol almışız. Bana kalsa benim köşelerim dini konularda daha keskin daha net. Direnmeye hakikat olanda ısrar etmeye devam ediyordum ama bu sefer daha kalabalık daha çok sesli bir dergiydik; yıl 2003 olmuştu bazı içime sinmeyen ama çok da ciddiyetsizlikten saymayacağımız tutumları olmuştur yeni derginin. Gün geldi bütünüyle sorumluluk aldığım zamanlar oldu. O zamanda her şey 20 yıl öncesi kadar hakikat olan itirazlarla ya da güzellemelerle doluydu. Kadın ve Aile’nin o geleceğe not düşme merakı, kadınları hayatın her alanında düşünmeye ve uğraş vermeye çağıran geniş bakış açısı hep kulağımda küpe olarak kaldı galiba.

MİLLİ GAZETE’DE ÇALIŞAN İLK KADINDIM

Milli Gazete ile devam ettiniz ardından sonra yine dergicilik işine soyundunuz değil mi?

Milli Gazete’ye bir kadın yazar, muhabir alınacağını duyduğumda kanatlandığımı hatırlıyorum. Sene 1991. ‘Neden Milli Gazete’ başlıklı bir yazı istenmiş, teslim ve görüşme için bir tarih verilmişti. O gün Ankara’nın en soğuk ve karlı günüydü galiba. Dizlerime kadar gelen kara bata çıka gittiğimi hatırlıyorum. O günkü kar, benden başka görüşmeye çağırılanların gözünü korkutmuş olmalıydı ki gelmediler. Onların gözünü korkutan kar benim bahtım olmuştu. Dizlerime kadar gelen karda o kadar zor yürümüştüm ki. O soğukta Ankara kışında kimsecikler yoktu dışarda. On yıl çalıştım ofiste sadece bir bilgisayar sıra ile başına oturur öyle yazardık. Daktilo deseniz çok kıymetli. Bende arzuhalci olan kayınpederimden (babam gibi o da arzuhalci idi) yadigâr bir daktilo vardı. Gazetedeki birçok yazı o daktilodan çıkmıştır.

KISIK SESİMİZ ANADOLU’DAN YANKI BULDU