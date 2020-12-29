Mehmet Şeker’e öykü ödülü

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin en büyük edebiyat organizasyonlarından biri olarak kabul edilen İstanbul Edebiyat Festivali’nin 12’ncisi dün başladı. Her yıl festivalin sonunda verilen Edebiyat Ödülleri bu kez açılış töreninde dağıtıldı. Sultanahmet’teki Kızlarağası Medresesi’nde gerçekleşen törende öykü ödülü Yeni Şafak yazarı Mehmet Şeker’e verildi. Şiirde Şafak Çelik, romanda ise Kaan Murat Yanık ödülün diğer sahipleri oldu.

YUNUS EMRE TÜRKÇE’NİN SULTANI

Törende konuşan Mehmet Şeker 2021’in UNESCO tarafından Yunus Emre Yılı ilan edilmesine değindi. “Yunus Emre Türkçe’nin sultanıdır” diyen Şeker, öğrencilik yıllarından bir anısını paylaşarak şöyle konuştu: “Üniversitede Yunus Emre ile ilgili onun şairliğine dair çok güzel bir anım var. Üniversite öğrencisiyiz okuyup bir şeyler yazıyoruz. Kendi aramızda çay içerken hadi şairleri puanlayalım demiştik. Kabul etmiştim ama tek şartım vardı. Yunus Emre hariç hepsini puanlamıştık. Çünkü o bizim için çok önemli.”

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Festivalin bu yıl çevrimiçi yapılacağını söyleyen TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, “2021 yılı Yunus Emre Yılı vesileyle Hakk’a vuslatının yedi yüzüncü yılında Yunus’un hakkıyla gündeme getirileceğine inanıyorum. Yunus yılı neden önemlidir çünkü Yunus önemlidir. Nihat Sami Banarlı Yunus için Anadolu’daki Türk düşünüş edebiyatının ilk büyük şairidir demiştir. Yine birçok edebiyat araştırmacısı Yunus Emre’nin bir efsane olmadığı tarihi bir kişilik olduğu noktasında ittifak etmiştir. Yunus Anadolu, Yunus Türkiye’dir. Yunus’un sesinin yükseldiği yerde tefrika biter. Senlik benlik kalkar. Çünkü o birleyendir birleştirendir. Toplayandır toparlayandır” şeklinde konuştu.

Oturumlar Yunus’un dilinden

Festivalde bugün “Yunus’a Ömür Verenler”, “Sinemada Yunus Dili”, “Yunus Okumaları”, “Edebiyatçıların Yunus’u”, “Yunus Bize Ne Söyler” ve “Yunus Emre’nin İzinde” başlıklı oturumlar düzenlenecek. Programa Dursun Gürlek, Burhan Toprak, İhsan Kabil, Mustafa Koç, Sadık Yalsızuçanlar Dursun Ali Tökel gibi isimler katılacak. Oturumlar TYB’nin sosyal medya kanallarından ücretsiz olarak izlenebilecek.