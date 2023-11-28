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Hayat

Mevlana Şemş'ine kavuşacak

TRT’nin uluslararası dijital platformu tabii, yeni dönemde izleyicilerine üç orijinal yapım sunacak. Türk Hava Kuvvetlerinin gözü kara pilotlarının hikayelerini anlatan “Hür”, tüm bölümleriyle 1 Aralık’ta izleyiciyle buluşacak.

10:56 - 28/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Foto: Tabii

Foto: Tabii

“Mevlana Celaleddin-i Rumi” dizisinin ikinci sezonu 9 Aralık’ta başlayacak ve her cumartesi yeni bölüm yayınlanacak. İlk 10 bölüm, Mevlana’nın 40 yaşlarındaki kişiliğinin oluşmasına neden olan temel olaylara odaklanırken, 2. sezonda Şems-i Tebrizi’nin gelişi ile Mevlana’nın tasavvuf yolculuğu farklı bir seyre taşınacak.


Güneşte yaşanan bir patlama sonrası elektrik sisteminin çöktüğü post apokaliptik dünyadaki mücadeleyi konu edinen “Derin Mor” dizisinin tüm bölümleri ise 22 Aralık’tan itibaren izlenebilecek.

#Mevlana
#Şems
#TRT
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