Mevlana Şemş'ine kavuşacak

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“Mevlana Celaleddin-i Rumi” dizisinin ikinci sezonu 9 Aralık’ta başlayacak ve her cumartesi yeni bölüm yayınlanacak. İlk 10 bölüm, Mevlana’nın 40 yaşlarındaki kişiliğinin oluşmasına neden olan temel olaylara odaklanırken, 2. sezonda Şems-i Tebrizi’nin gelişi ile Mevlana’nın tasavvuf yolculuğu farklı bir seyre taşınacak.
Güneşte yaşanan bir patlama sonrası elektrik sisteminin çöktüğü post apokaliptik dünyadaki mücadeleyi konu edinen “Derin Mor” dizisinin tüm bölümleri ise 22 Aralık’tan itibaren izlenebilecek.