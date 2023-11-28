Mevlana Şemş'ine kavuşacak

“Mevlana Celaleddin-i Rumi” dizisinin ikinci sezonu 9 Aralık’ta başlayacak ve her cumartesi yeni bölüm yayınlanacak. İlk 10 bölüm, Mevlana’nın 40 yaşlarındaki kişiliğinin oluşmasına neden olan temel olaylara odaklanırken, 2. sezonda Şems-i Tebrizi’nin gelişi ile Mevlana’nın tasavvuf yolculuğu farklı bir seyre taşınacak.