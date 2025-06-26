Milimetrik boyuttaki tümörler artık net şekilde görülecek

"Ülkemizde mevcut durumda hem özel hem de kamu hastaneleri içinde ilk ve tek alınan cihaz durumunda. Oldukça gelişmiş bir teknoloji. Çok kısa sürede yüksek çözünürlüklü görüntüler elde etme özelliğine sahip. Bu dijital teknolojiyle donanmış cihazla milimetrik boyuttaki lezyonları ya da tümörleri net şekilde görmek mümkün. Daha önceki PET/BT cihazında görülemeyen birçok hastalığı ve lezyonu bu cihazla görebiliyoruz. Bölgemiz, hastanemiz ve çevre illerdeki hastalarımız için tanıda, tedavide ve tahkimde katkı sağlayacak gelişmiş cihazı bulundurmanın mutluluğunu yaşıyoruz."