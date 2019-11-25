Hayat Mimar Sinanın yaptığı 437 yıllık hamam 2,5 milyon dolara satılığa çıkarıldı
KÜLTÜR SANAT

Mimar Sinan'ın yaptığı 437 yıllık hamam, 2.5 milyon dolara satılığa çıkarıldı

Mimar Sinan'ın yaptığı 437 yıllık hamam 2,5 milyon dolara satılığa çıkarıldı

İstanbul Balat'ta Mimar Sinan’ın yaptığı tarihi Ayakapı hamamı 2,5 milyon dolara satılıyor. Hamamın içi ise harabeye dönmüş bir şekilde oto bakım servisi olarak hizmet veriyor.

Haber Merkezi İHA
437 yıllık Ayakapı hamamındaki satılık ilanı görenlerin dikkatini çekiyor.
437 yıllık Ayakapı hamamındaki satılık ilanı görenlerin dikkatini çekiyor.

Balat’ta bulunan 1582 yılında 3. Murad'ın annesi Nurbanu Sultan tarafından Mimar Sinan’a yaptırılan Ayakapı Hamamı satılık ilanı ile görenlerin dikkatini çekiyor. Hamamın son durumu havadan çekilen görüntülerde gözler önüne serildi.

İHA
437 yıllık tarihi eser için istenen bedel 2,5 milyon dolar.

Sahibinden 471 yıllık hamam 96 milyona satılıyor
HAYAT
Sahibinden 471 yıllık hamam 96 milyona satılıyor

437 yıllık tarihi eser için istenen bedel ise 2,5 milyon dolar.Mimar Sinan’ın günümüze ulaşmış ve halen ayaktaki nadir eserlerinden biri olan Ayakapı Hamamı 1947’de kereste deposu olarak kullanılmaya başlanmış.

Kubbesinin ve duvarlarının bir bölümü yıkılmış olan tarihi hamam yıllara meydan okurcasına ayakta durmaya çalışıyor. Hamamın içinin bir kısmı bugün oto bakım servisi olarak hizmet veriliyor. Bir kısmı ise kereste deposu olarak kullanılıyor.

İHA
Mimar Sinan’ın yaptığı tarihi Ayakapı hamamı 2,5 milyon dolara satılıyor.

Hamamın içerisinde beton bir yapı inşa edilmiş ancak o da zamanla çürümeye yüz tutmuş. Hamamın bazı kısımlarında da çöp yığınları bulunuyor. Satılık hamam ilanını gören vatandaşlar şaşkınlıklarını dile getirdi. Birçok vatandaş hamamın satılmasının doğru olmadıklarını ve restore edilmesi gerektiğini ifade etti.

İHA
Hamamın son durumu havadan çekilen görüntülerde gözler önüne serildi.

"Tarihi dokusu ile kalması lazım"

Çocukluğunun hamam çevresinde geçtiğini ve birçok anısı olduğunu ifade eden Aslan Engin Altıpat, “Bence tarihi dokusu ile kalması lazım. Hamamın satılmaması gerektiğini düşünüyorum. Ben çocukken arkadaşlarımla beraber hamamı üstünde uçurtma uçuruyordum. Restore edilmesi gerekiyor” dedi.

Mimar Sinan’ın günümüze ulaşmış ve halen ayaktaki nadir eserlerinden biri olan Ayakapı Hamamı 1947’de kereste deposu olarak kullanılmaya başlanmış.

"Satılık olması etik değildir"

Tarihi hamamın yakınında 10 yıldır esnaf olarak çalışan Seyfettin Balekoğlu, “Bu tarihin satılık olması normal ve etik değildir. Burayı alan zaten anıtlar kurulu ile karşılaşacak ve istediği gibi kullanamayacaktır. Burayı sadece hamam olarak işletebilirsiniz” diye konuştu.

Hamamın içi ise harabeye dönmüş bir şekilde oto bakım servisi olarak hizmet veriyor.

"Satılık ilanını görünce fark ettim"

Turist rehberliği yapan Ensar İslamoğlu da, “Otobüs ile geçerken asılan satılık ilanını görünce fark ettim. Hiç iyi karşılamıyorum burasının satılmasını. Tarihi yerlere gösterilen önemin buraya da gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Restore edilip halkımızın kullanımına sunulması gerekiyor. Devletin veya belediyenin para verip satın alması daha doğru olur” şeklinde konuştu.

"Tarihimizin satılmaması gerekiyor"

Murat Onay ise, “Satılmasını istemiyorum. Devletin burayı restore etmesi gerektiğini düşünüyorum. Tarihimizin satılmaması gerekiyor. Restorasyon yapılırsa vatandaşlar ziyaret edebilir” ifadelerini kullandı.

Mimar Sinan'ın yaptığı 437 yıllık hamam 2,5 milyon dolara satılığa çıkarıldı
FOTOĞRAF 12
Title
Balat'ta bulunan 1582 yılında 3. Murad'ın annesi Nurbanu Sultan tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan Ayakapı Hamamı satılık ilanı ile görenlerin dikkatini çekiyor.
Title
Hamamın son durumu havadan çekilen görüntülerde gözler önüne serildi. 437 yıllık tarihi eser için istenen bedel ise 2,5 milyon dolar.
Title
Mimar Sinan'ın günümüze ulaşmış ve halen ayaktaki nadir eserlerinden biri olan Ayakapı Hamamı 1947'de kereste deposu olarak kullanılmaya başlanmış.
Title
Kubbesinin ve duvarlarının bir bölümü yıkılmış olan tarihi hamam yıllara meydan okurcasına ayakta durmaya çalışıyor.
Title
Hamamın içinin bir kısmı bugün oto bakım servisi olarak hizmet veriliyor. Bir kısmı ise kereste deposu olarak kullanılıyor.
Title
Hamamın içerisinde beton bir yapı inşa edilmiş ancak o da zamanla çürümeye yüz tutmuş.
Title
Hamamın bazı kısımlarında da çöp yığınları bulunuyor. Satılık hamam ilanını gören vatandaşlar şaşkınlıklarını dile getirdi. Birçok vatandaş hamamın satılmasının doğru olmadıklarını ve restore edilmesi gerektiğini ifade etti.
Title
Çocukluğunun hamam çevresinde geçtiğini ve birçok anısı olduğunu ifade eden Aslan Engin Altıpat, “Bence tarihi dokusu ile kalması lazım. Hamamın satılmaması gerektiğini düşünüyorum. Ben çocukken arkadaşlarımla beraber hamamı üstünde uçurtma uçuruyordum. Restore edilmesi gerekiyor dedi.
Title
Tarihi hamamın yakınında 10 yıldır esnaf olarak çalışan Seyfettin Balekoğlu, “Bu tarihin satılık olması normal ve etik değildir. Burayı alan zaten anıtlar kurulu ile karşılaşacak ve istediği gibi kullanamayacaktır. Burayı sadece hamam olarak işletebilirsiniz diye konuştu.
Title
Turist rehberliği yapan Ensar İslamoğlu da, “Otobüs ile geçerken asılan satılık ilanını görünce fark ettim. Hiç iyi karşılamıyorum burasının satılmasını. Tarihi yerlere gösterilen önemin buraya da gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Restore edilip halkımızın kullanımına sunulması gerekiyor. Devletin veya belediyenin para verip satın alması daha doğru olur şeklinde konuştu.
Title
Murat Onay ise, “Satılmasını istemiyorum. Devletin burayı restore etmesi gerektiğini düşünüyorum. Tarihimizin satılmaması gerekiyor. Restorasyon yapılırsa vatandaşlar ziyaret edebilir ifadelerini kullandı.
Title
Mimar Sinan'ın yaptığı 437 yıllık hamam 2,5 milyon dolara satılığa çıkarıldı
Mimar Sinan'ın yaptığı tarihi Ayakapı hamamı 2,5 milyon dolara satılıyor. Hamamın içi ise harabeye dönmüş bir şekilde oto bakım servisi olarak hizmet veriyor.


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