Modern köle

Bhoola, BM Cenevre Ofisinde başlayan İnsan Hakları Konseyi'nin 42'nci oturumuna "modern köleliğe" ilişkin hazırladığı raporu sundu.

Şu an yaşanan "modern kölelik belasının" çevresel bozulma, göç ve demografik değişimler sonucunda artabileceğini düşündüğünü belirten Bhoola, milyonlarca kölenin yüzde 60'ının özel sektörde çalışmaya zorlandığını, kadın ve kızların yüzde 98'inin cinsel şiddete maruz kaldığını aktardı.

Kölelik, dünya genelinde yasaklanmış olsa da yeni formlarıyla "modern kölelik" insanlığın en önemli sorunlarından biri olmaya devam ediyor. Dünya genelindeki modern kölelerin yarısından fazlası Asya Pasifik'te yaşarken, Afrika bu hususta ikinci sırada yer alıyor.