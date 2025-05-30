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Motor kullanmasını bilmeyen polisler 25 günde profesyonel motosiklet sürücü oldu

Motor kullanmasını bilmeyen polisler 25 günde profesyonel motosiklet sürücü oldu

17:0830/05/2025, Cuma
IHA
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Müdür Hayal, tüm polisleri tek tek kutlayarak, eğitimcilere teşekkür etti.
Müdür Hayal, tüm polisleri tek tek kutlayarak, eğitimcilere teşekkür etti.

Bartın Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli 7 polis, 1 komisere 5-30 Mayıs tarihleri arasında Motosikletli Trafik Timleri Temel Kullanıcı Eğitimi verildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlı eğitimcileri tarafından verilen ve 25 gün süren eğitimlerde hiç motosiklet kullanmayan 8 trafik polisi, profesyonel bir motosiklet kullanıcısı oldu.

Karayolları 156 'ıncı Şube şefliği yerleşkesinde açık alanda oluşturulan özel alanda eğitimlerini başarıyla tamamlayan polislere sertifikaları törenle verildi.

Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, eğitimleri başarı ile tamamlayan polisleri tebrik ederken, Emniyet Gene Müdürlüğü yetkilileri ile eğitimcilerine ve karayolları şefliği ve bölge müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti. Bartın Valisi Nurtaç Arslan ise alınan eğitimle motosikletli polis timlerinin trafik güvenliğinin arttırılmasında ve olaylara daha hızlı müdahale edilmesinde katkı sunacağını kaydetti. Vali Arslan, eğitimcilere teşekkür belgesi verirken, başarılı polisler ise sertifikalarını Bartın Emniyet Müdürü Ünsal Hayal Bartın Garnizon Komutanı Dz.Kd. Alb Erkan Şahin, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb. Mehmet Baykal'ın elinden aldı. Törenin ardından motosikletli trafik timleri, motosikletli yunus timleri ile birlikte şehir turu attı. Bartın Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, başarılı şekilde eğitimlerini tamamlayan motosikletli şahin timlerinin eğitim alanı ziyaret ederek, denetledi. Dubalarla özel olarak hazırlanan eğitim pistinde gösteri düzenleyen polisler, başarılı bir şekilde tüm engelleri geçti. Müdür Hayal, tüm polisleri tek tek kutlayarak, eğitimcilere teşekkür etti.

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