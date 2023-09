Müftüoğlu’nun Müslüman tanımı

Özden kopan ruhun, öze dönmek için ettiği feryadı içeren bu beyit, bir bakıma, bu çağda yaşayan Müslümanlar için de aynı duyguların karşılığıdır. Müslümanlar, Atasoy Müftüoğlu’nun deyişiyle “ağır bir musibeti” yaşıyorlar bugün. Çünkü yaşadığımız hayat, yalana dayalı bir hayattır. Necip Fazıl: “Bütün bir kâinat muşamba dekor/ Bütün bir insanlık yalana teslim” der. İnsanın kendi inancının değil de küfrün dayattığı bir hayatı yaşamaya mahkûm olmasından daha zelil, daha bela bir durum olabilir mi? “Bugünkü hayat tarzı içinde bir mü’mini hoşnut edecek bir tek olgu yoktur.” Atasoy Müftüoğlu’nun bu sözü, sokağa her adım atışımda bütün bilincimi, bütün hissiyatımı keskinleştiren ve aynı zamanda acı da veren bir sözdür. Çünkü “Bütün zamanlar boyunca bütün bir insanlık tarlasını inanç ve gönül verimleriyle diri tutabilecek bir öğretinin çocukları, talihsizliğe bakın ki hakikat katında herhangi bir haysiyeti bulunmayan modern hurafelerin tutsağı olmuştur.” Oysa “Hak buyruğunun egemen olduğu dönemlerde insan ve toplum ilişkileri en soylu çizgilere ulaşmıştır. İnanç insanının ürünleriyle erdem anıtları oluşturulmuş, insana engin güzellikler sunulmuştur” der, Atasoy Müftüoğlu.

Atasoy Müftüoğlu yazılarıyla, konuşmalarıyla tüm hayatını dünya Müslümanlarının uyanışına adamıştır. Firak’ta ve öteki kitaplarında kendi içimize yönelik keskin eleştirilerde bulunur: “Modernistlerin, batıcı laik çevrelerin, sosyal demokrat eğilimlerin şu veya bu bağlamda İslam’a ilgi duymalarına katiyyen aldanmamak gerekmektedir. Bütün bunlar İslam’a yalnızca geçmişte toplumumuzu belirleyen bir düşüncenin bugüne her nasılsa intikal etmiş mirası olarak bakmaktadırlar. Bu çevrelerin çeşitli vesilelerle İslam’dan söz açmış bulunmaları kimseyi yüreklendirmemelidir. Herhangi bir kişi veya çevre, Allah’ın hükmünden hoşnut ve razı olmadığını açıklamış, bu hükümlerin dışındaki hükümleri din haline getirmiş bulunuyorsa, bu kişi ya da çevreler bütün ömürlerini, namazla, niyazla, oruçla, hac ve zekatla doldursalar, bunların Allah nezdinde hiçbir kıymeti harbiyesi olmayacaktır.”

Atasoy Müftüoğlu, vakarlı kişiliğiyle, arı duru düşüncesiyle, kavi bir duruşun, muhalif bir duruşun sahibidir. Riyasız, gösterişsiz yaşamıyla mümince bir duruşun timsalidir. Yazdıklarıyla hayatı bütünlük arz eden nadir insanlardan biridir. Bakışı evrenseldir onun. Bir yörenin, bir toplumun sorunlarıyla sınırlı değildir bakışı. Her olaya ya da olguya insanlığın ortak sorunu olarak bakar. Okuduğu onca kitaptan edindiği bilgileri zihin süzgecinden geçirerek elemeye tabi tutar. O bilgileri Vahyin ışığına tutarak kalp ya da sahte olup olmadıklarına bakar. Vahye ters düşmeyen her düşünceyi; “Hikmet müminin yitik malıdır; onu her gördüğü yerde almalıdır.” Kutlu Söz gereği alır ve insanlığın idrakine sunar.