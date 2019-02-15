Hayat Müge Anlının programında şoke eden itiraf Babamı öldürdüm ve tandırda yaktım
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​Müge Anlı'nın programında şoke eden itiraf: Babamı ben öldürdüm

Müge Anlı'nın programında şoke eden itiraf: Babamı öldürdüm ve tandırda yaktım

Türkiye, yaklaşık bir aydır kendisinden haber alınamayan Abdullah Gazi' A. ilgili Müge Anlı'nın programında yapılan itirafı konuşuyor. Gazi'nin büyük kızı Gizem A. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Abdullah Gazi A.’yı öldürüp bahçedeki tandırda yaktığını itiraf eden Kıymet A. ile kızı Gizem A. (17), adliyeye sevk edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mğge Anlı, Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili, &quot;hayatımın en zor programı&quot; ifadelerini kullandı.
Mğge Anlı, Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili, "hayatımın en zor programı" ifadelerini kullandı.

Afyon'a yaşayan Gazi A.'nın 18 Ocak günü evinin arka kapısından çıkıp gittiği ve bir daha dönmediği iddia edilmişti. Kayıp başvurusu yapan eşi Kıymet A., 28 Ocak'ta boşandığı ancak birlikte yaşadığı eski eşinin 10 gündür kayıp olduğunu bildirdi.

Aile fertleri Gazi A.'nın tuhaf bir şekilde kaybolduğunu söyleyeyen Müge Anlı'ya başvurdu. Yayın sonrası Gazi A.'nın eşi Kıymet A., itirafta bulundu. Müge Anlı, "hayatımın en zor programı" dedi ve cinayetle ilgili çarpıcı gerçekleri şu sözlerle anlattı:

"Yayından sonra Kıymet hanım 'sizinle görüşmek istiyorum' dedi. Görüştük ve hiç beklenmedik bir şey ortaya çıktı.

Abdullah Gazi'yi 18 Ocak gecesi büyük kızı öldürmüş.

Hayatının en zor programı, en çok etkileyen konu neydi diye sorarlardı. Artık onun cevabı var. Güzeller güzeli bir kız çocuğu üniversite sınavlarına hazırlanıyor. Gerçekten çok güzel. 18 Ocak gecesi bir yere kadar anlatılanlar doğru. Eve alkollü şekilde geliyor baba, annesine senedi imzalatmak istiyor. Ve genç kızın anlattığına göre; annesinin öldürüleceğini düşünen genç kız o silahla babasını öldürüyor istemeden de olsa.

Kendi aralarında anlaşıyorlar. Evin yakınında bir ocak var, onu oraya atıyorlar. Ve cesetten de bu şekilde kurtuluyorlar. Evde 15 yaşında bir kız çocuğu daha var. Diyorlar ki "Eğer her şey ortaya çıkarsa annem üstlenecek.

Dün Kıymet hanım yayından sonra konuşacağım dediğinde 14 yaşındaki çocuğun da ifadesi alınıyor. Çocuk, anlaştıkları gibi annesinin öldürdüklerini ifade ediyor. Ama aslında olayı iç yüzünde kızını korumaya çalışan bir anne var. Kız her şeyin ifadelerde ortaya çıkacağını düşündü."

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Gizem A. cinayeti anlattı

Abdullah Gazi'yi öldürdüğünü itiraf eden büyük kızı Gizem A. şöyle konuştu:

"Alkollü şekilde eve geldi. Sonra bir senet çıkarttı, annem 'imzalamayacağım' dedi. Sonra vurdu, annem imzalamak zorunda kaldı. Sonra kavga etti, dövmeye başladı. Sonra ben araya girdim, silah patladı. Kime geldiğini anlayamadım, silah babamın elindeydi. Baktım, babam birden yığıldı o vurulmuş sonra öldü.

Annem ile birlikte aldık, kardeşimi de çağırdık. Götürdük evin arkasında. Orada ekmek yaptıkları bir yer var, orada yaktık. Küçük kardeşime "olay çıktı vuruldu" dedim. Ona biz tembihledik, eğer bir gün ortaya çıkarsa annem yaptı diyelim dedik.

  • Annem bize annelik yaptı, babalık yaptı. Anneme bir şey olsun istemedim ben. Eğer anneme vurmasaydı, dövmeseydi, silah zoruyla bir şeyler yaptırmaya çalışmasaydı böyle olmazdı.
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