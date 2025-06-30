Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Muhteşem Süleyman operası Samsun’da sahnelendi

Muhteşem Süleyman operası Samsun’da sahnelendi

04:0030/06/2025, Pazartesi
G: 30/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), “Muhteşem Süleyman” operasını seyirciyle buluşturdu.

Bestesi Tevfik Akbaşlı’ya, librettosu Işık Noyan’a ait Muhteşem Süleyman operası, Şahan Gürkan rejisörlüğünde Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi’nde izleyicinin beğenisine sunuldu. İki perdelik eserde Canan Ünal başkemancı, Patrick David Murray ve Kıvanç Tepe ise orkestra şefleri olarak yer aldı. Koro şefliğini ise yine Kıvanç Tepe üstlendi. Eser, Osmanlı’nın 10. padişahı Kanuni Sultan Süleyman’ın zekası, bilim ve sanata olan düşkünlüğü, askeri başarılarıyla Osmanlı’yı daha da güçlendirirken devletin devamlılığı ve otoritenin korunması için çok zor kararlar vermek zorunda kalmasını ele alıyor. Kapalı gişe olarak sahnelenen opera, sanatseverlerden ilgi gördü.



#Opera
#Sanat
#Aktüel
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tammy Abraham kimdir, kaç yaşında? Tammy Abraham hangi takımda ve mevkide oynuyor?