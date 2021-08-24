Hayat Neşet Ertaşın hayatı film oluyor
KÜLTÜR SANAT

Neşet Ertaş'ın hayatı film oluyor

'Bozkırın Tezenesi' olarak tanınan halk ozanı, Abdallık geleneğinin son temsilcilerinden Neşet Ertaş'ın hayatı beyaz perdeye aktarılacak.

Haber Merkezi AA
Neşet Ertaşın hayatı film oluyor
Neşet Ertaş

"Ayla", "Müslüm" ve "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" adlı filmlere imza atan Mustafa Uslu'nun yapımcılığını üstlendiği filmin yönetmen koltuğuna, "Vizontele", "Gora" ve "Aşk Tesadüfleri Sever" filmlerinin yönetmeni Ömer Faruk Sorak oturacak.Film, Prof. Erol Parlak'ın can dostu, büyük usta Neşet Ertaş ile röportajı, görüşmeleri ve sadece Ertaş’ın değil, Abdal kültür ve geleneğini de aktardığı "Garip Bülbül, Neşet Ertaş" adlı iki ciltlik kitabından sinemaya uyarlanacak.

  • Senaryosunu Fulya Özcan ve Mert Dikmen’in kaleme aldığı yapımın orijinal müziklerini Yıldıray Gürgen hazırlayacak.

Filmde Neşet Ertaş'ı, abdal geleneğini sürdüren iki ozan canlandıracak. Bektaş Dolu, usta sanatçının gençlik dönemini, Ramazan Bağgül ise sanatçının Almanya’dan Türkiye’ye kadar olan dönemini oynayacak.

‘Gönüllerin hızmatçısı’ Neşet Ertaş
HAYAT
‘Gönüllerin hızmatçısı’ Neşet Ertaş

‘Gönüllerin hızmatçısı’ Neşet Ertaş
OYNAT 06:50
‘Gönüllerin hızmatçısı’ Neşet Ertaş
6 yıl oldu bozkırın tezenesi, son abdal, Anadolu toprağının mektepsiz profesörü, kendi ifadesi ile 'Ayaklar türabı gönüller hızmatçısı', büyük halk ozanı Neşet Ertaş bu dünyadan göçeli. Abdallık geleneğini 21. asra taşıyan Neşet Ertaş'tan geriye ise gönüllere dokunan nice bozlaklar, türküler kaldı.
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