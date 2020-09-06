Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Doktorundan açıklama geldi

ATV ekranlarında yayınlanan “Dosta Doğru” programıyla milyonların beğenisini kazanan ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, koronavirüse yakalanmıştı. Son günlerde Hatipoğlu’nun sağlık durumunun kötüye gittiği ve yoğun bakıma kaldırıldığı iddiaları gündeme gelmişti. Korkutan iddiaların ardından ilahiyatçının doktoru Ersin Günay, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

KORONAVİRÜS Nihat Hatipoğlu yoğun bakımda mı? Oğlundan açıklama geldi

KORONAVİRÜS Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalandığı iddialarına dair resmi açıklama geldi

Sosyal medyada fotoğrafını paylaştı

Günay, Hatipoğlu ile çekilen fotoğrafını paylaşarak sağlığına kavuştuğunu duyurdu. Hatipoğlu daha önceki açıklarında "Aslında çok dikkatli olmama rağmen koronaya yakalandım. Doktorların teşhisi böyle. Süreçle ilgili birkaç uyarıda bulunmak istiyorum en azından, belki size faydası olur. Dostlar. Lütfen işi ciddiye alın. Şakaya gelir yanı yok. Bende sıtma ve ateşle başladı. Sonra mafsal ağrıları bunu takip etti. Tabii bir de iştahsızlık. Bademciklerimdeki iltihaba yorduğum için danışarak antibiyotiğe başladım. Ama 8 gün geçmesine rağmen bir gram düzelme olmadı" ifadeleriyle hastalığını anlatmıştı.

KORONAVİRÜS Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalandığı iddialarına dair resmi açıklama geldi