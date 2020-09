Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Doktorundan açıklama geldi

Bağcılar'da tramvayda söylediği yabancı şarkıyla yolcuları şaşırttı

Bağcılar'dan Kabataş'a giden tramvayda bir anda şarkı söylemeye başlayan genç, sesiyle vatandaşların beğenisini kazandı. Amerikalı şarkıcı Bruno Mars'ın 'Just the way you are' şarkısını söyleyen gencin görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.