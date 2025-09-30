Nijerya'da yeni sıtma müdahalesi çocuklarda ağır vakaları yüzde 43 azaltabilir

Uluslararası sivil toplum kuruluşu Malaria Consortium Kıdemli Proje Yöneticisi Dr. Chinazo Ujuju, başkent Abuja'da düzenlenen sıtma konulu bir programda konuştu.





Ujuju, "Çok Yıllık Sıtma Kemoprevensiyonu (PMC)" müdahalesinin, özellikle beş yaş altı çocuklarda ağır hastalık ve ölüm riskini önemli ölçüde düşürebileceğini belirterek "PMC, çocuklarda ağır sıtma vakalarını yüzde 43 oranında azaltabilir." dedi.





Osun eyaletinde yürütülen pilot uygulamanın "oldukça umut verici sonuçlar" verdiğini vurgulayan Ujuju, "PMC etkili, uygulanabilir ve hem sağlık çalışanları hem de aileler tarafından kabul gören bir yöntemdir." diye konuştu.



