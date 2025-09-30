Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Sağlık
Nijerya'da yeni sıtma müdahalesi çocuklarda ağır vakaları yüzde 43 azaltabilir

Nijerya'da yeni sıtma müdahalesi çocuklarda ağır vakaları yüzde 43 azaltabilir

21:2330/09/2025, Salı
G: 30/09/2025, Salı
AA
Yeni Şafak
Sonraki haber
Nijerya'da yeni sıtma müdahalesi çocuklarda ağır vakaları yüzde 43 azaltabilir
Nijerya'da yeni sıtma müdahalesi çocuklarda ağır vakaları yüzde 43 azaltabilir

Nijerya'da ulusal ölçekte uygulanması planlanan "Çok Yıllık Sıtma Kemoprevansiyonu (Perennial Malaria Chemoprevention-PMC) tedavisinin, çocuklarda ağır sıtma vakalarını yüzde 43 oranında azaltabileceği bildirildi.

Uluslararası sivil toplum kuruluşu Malaria Consortium Kıdemli Proje Yöneticisi Dr. Chinazo Ujuju, başkent Abuja'da düzenlenen sıtma konulu bir programda konuştu.


Ujuju, "Çok Yıllık Sıtma Kemoprevensiyonu (PMC)" müdahalesinin, özellikle beş yaş altı çocuklarda ağır hastalık ve ölüm riskini önemli ölçüde düşürebileceğini belirterek "PMC, çocuklarda ağır sıtma vakalarını yüzde 43 oranında azaltabilir." dedi.


Osun eyaletinde yürütülen pilot uygulamanın "oldukça umut verici sonuçlar" verdiğini vurgulayan Ujuju, "PMC etkili, uygulanabilir ve hem sağlık çalışanları hem de aileler tarafından kabul gören bir yöntemdir." diye konuştu.


Ujuju, PMC'nin mevcut önleme yöntemlerine ek bir strateji olarak tasarlandığını hatırlattı. Nijerya, dünyada sıtma hastalığının en yüksek olduğu ülke konumunda bulunuyor.

#Nijerya
#sıtma
#Sıtma vakaları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB ortak sınav uygulaması: 1. dönem 1. sınav ne zaman? Tarihler açıklandı