Nisa hayalinin peşinden gitti kazandı

UNESCO tarafından “Müzik Şehri” ilan edilen ve İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses, Ferhat Göçer ile Kazancı Bedih gibi ünlü sanatçıların yetiştiği Şanlıurfa, Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ücretsiz sanat kursları ve yürütülen çalışmalarla genç yeteneklerin gelişimine destek olmaya devam ediyor.





Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı’na bağlı Konservatuvar Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurslara şehir merkezine giderek katılan Nisa Karaçizmeli, sınavda gösterdiği başarıyla Güzel Sanatlar Lisesi’ne giriş hakkı kazandı.





Müzik öğretmeni olma hayaliyle yola çıkan ve keman kursu alan Nisa, kırsalda akademik eğitim olanaklarının sınırlı olduğunu ancak belediyenin sunduğu imkanlarla bu hayaline ilk adımı attığını söyledi.





Kursların tamamen ücretsiz olduğunu belirten Nisa, “Öğretmenlerimiz bize çok destek oldu. Bu sayede hayalime ulaştım” dedi.









Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, eğitim aldığı Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezi’nde Nisa Karaçizmeli’yi ziyaret ederek, Güzel Sanatlar Lisesi’ni kazanmasından dolayı kendisini tebrik etti ve başarılar diledi.





Genç yetenekleri destekleyen çalışmalarıyla dikkat çeken Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, “Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Eğitim, sanat ve spor alanlarında onları desteklemek temel önceliğimiz. Gençlerimizin başarıları bizi gururlandırıyor” dedi.





Yerel sanatçı olan Nisa’nın babası Ramazan Karaçizmeli ise geçmişte böyle fırsatların olmadığını vurgulayarak, “Benim sahip olamadığım eğitim imkânlarına kızım ulaştı. Büyükşehir Belediyemize teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.



