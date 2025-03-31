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Öğrencileri Ayverdi’yi andı

Öğrencileri Ayverdi’yi andı

04:0031/03/2025, Pazartesi
G: 31/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Ayverdi, hayatı boyunca yaklaşık 50 eser kaleme aldı.
Ayverdi, hayatı boyunca yaklaşık 50 eser kaleme aldı.

Mütefekkir yazar Samiha Ayverdi, adını taşıyan Zeytinburnu Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından vefatının 32. yıldönümünde anıldı. Türk edebiyatının usta kalemi Ayverdi’yi anma töreninde eserleri, yazarlığı, eserlerinde ön plana çıkardığı fikirler ele alındı. İlk yazılarını Necip Fazıl Kısakürek’in “Büyük Doğu” dergisinde yayımlayan Samiha Ayverdi, “Resimli İstanbul Haftası” ve “Kubbealtı Akademi Mecmuası” gibi çeşitli dergilerde de yazılar kaleme aldı. Ayverdi, ilk romanını 1938’de “Aşk Budur” adıyla okuyucuyla buluşturdu. Ayverdi, 1946’ya kadar tasavvuf ve manevi aşk üzerine roman ve hikaye kitapları yazdı. Tasavvuf, tarih şuuru, medeniyet inşası ve İstanbul konularına odaklanan Ayverdi, hayatı boyunca yaklaşık 50 eser kaleme aldı. Usta yazar, yaşadığı dönem batılılaşmayla gelen değişimi ve toplumda oluşturduğu sorunları sebep olduğu sorunları ve çözümleri romanlarına taşıdı.


#Samiha Ayverdi
#Zeytinburnu
#lise
#öğrenci

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