Hayat Opera yarışması genç yeteneklerini bekliyor
KÜLTÜR SANAT

Opera yarışması genç yeteneklerini bekliyor

Sıemens Türkiye tarafından bu yıl 21'incisini düzenlenecek Opera Yarışması genç yeteneklerini bekliyor. Yarışmayı kazanan genç yetenekler Almanya’da opera eğitimi alma şansı yakalayacak.

Haber Merkezi DHA
Yarışmaya hem profesyonel hem de kariyerinin başındaki opera sanatçıları katılabilecek.
Yarışmaya hem profesyonel hem de kariyerinin başındaki opera sanatçıları katılabilecek.

Türkiye’nin ilk ve tek ulusal opera yarışması olan Siemens Opera Yarışması için başvuru süreci başladı. Genç opera sanatçılarını dünya sahneleriyle tanıştırmak amacıyla düzenlenen Siemens Opera Yarışması için son başvuru tarihi 29 Ağustos olarak belirlendi.

Siemens Opera Yarışması’nın elemeleri 6-8 Eylül tarihleri arasında İKSV’de gerçekleştirilecek. Yarışmayı kazanlar, Almanya’da opera eğitimi alma şansı yakalayacak. Genç opera sanatçıları böylece Türkiye’yi dünya sahnelerinde temsil etme imkanına sahip olacak.

Opera eğitimi ve burs imkanı

Yarışmanın birincisine, Almanya’da Karlsruhe Operası’nda bir yıllık eğitim bursu ve Goethe-Institut İstanbul’da dört aylık Almanca dil eğitimi hakkı tanınacak. İkinciye Avusturya Salzburg Mozarteum Müzik Akademisi’nde altı haftalık eğitim bursu ve Goethe-Institut İstanbul’da iki ay Almanca dil eğitimi, üçüncüye ise 2 bin Euro para ödülü verilecek.
Türkiye’de 1998 yılından bu yana düzenlenen tek ulusal opera yarışması olma özelliği taşıyan Siemens Opera Yarışması’nın jüri başkanlığını ise Profesör Yekta Kara yürütüyor.

Doğada el emeği göz nuru çiniler
HAYAT
Doğada el emeği göz nuru çiniler

10 hadis ve haccın faziletleri
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1. “Umreden sonra yapılan bir umre ikisi arasındaki günahlar için bir kefarettir. Mebrur (makbul) bir haccın ise cennetten başka bir mükâfatı yoktur.”
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2. “Kim hac eder müstehcen bir söz söylemez, kötü bir söz ve davranışta bulunmazsa, annesinden doğduğu günkü gibi günahlarından sıyrılmış olur.”
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3. “Yüce allah nezdinde amellerin en faziletlisi herhangi bir şüphenin söz konusu olmadığı bir iman, ganimetten çalmanın söz konusu olmadığı bir gaza ve mebrur olan bir hacdır.”
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4. “Hac ediniz, çünkü hac suyun kiri yıkadığı gibi günahları yıkar.”
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5. “Mebrur bir haccın cennetten başka bir karşılığı yoktur.”
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6. “Hac edenler ve umre yapanlar Allah’ın misafirleridirler. O’na dua ederse dualarını kabul buyurur, O’ndan mağfiret dilerse onlara mağfiret eder.”
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7. “Hacılar ve umre yapanlar aziz ve celil olan Allah’ın (davetine gelen) heyetidir. Onlara istediklerini verir, onların dualarını kabul buyurur, harcadıkları bir dirhemin yerine bin dirhem verir.”
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8. “Beyt’e giren bir kimse günahları bağışlanmış olarak, bir haneye girmiş ve bir günahtan çıkmış olur.”
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9. “Şüphesiz Arafat’ta bulunanlar ile semadakilere karşı öğünerek onlara şöyle der: Benim kullarıma bakınız. Saçları sakalları birbirine karışmış, tozlanmış haldeki kullarıma bakınız.”
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10. “Eğer Müzdelife’de bulunanlar kimin yanında konakladıklarını bilselerdi, hiç şüphesiz mağfiretten sonra (ilahi) lütufla da sevinir, birbirlerini müjdelerlerdi.”
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