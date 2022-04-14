Orman kaybının %65’i 2021 yangınlarından

Türkiye’de 2012-2021 yıllarını kapsayan dönemde çıkan yangınlarda 226 bin 845 hektar ormanlık alan zarar görürken bu kaybın 139 bin 503 hektarı geçen yılki büyük orman yangınlarında gerçekleşti. Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye’de 2012 yılından 2021’in sonuna kadarki dönemi kapsayan son 10 yılda toplam 27 bin 150 orman yangını çıktı. Bu yangınlarda 226 bin 845 hektar alan zarar gördü. Son 10 yıllık dönemde (2012-2021) en yüksek yangın sayısı 3 bin 755 ile 2013’te meydana geldi, en düşük yangın sayısı ise 2 bin 149 ile 2014’te görüldü.

9 YILIN TOPLAMINDAN FAZLA

Yangın sayısı bakımından son on yılın en yükseği olmamasına karşın, 2021’de, zarar gören alan miktarı, önceki 9 yılın toplamından çok daha yüksek oldu. 2021 yılından önceki 9 yılda zarar gören alan miktarı 87 bin 342 hektar olarak hesaplandı. Türkiye’de geçen yıl çıkan 2 bin 793 orman yangınında ise 139 bin 503 hektar alan zarar gördü. Buna göre, son 10 yılda yangın kaynaklı ormanlık alan kaybının yüzde 61,5’i, geçen yılki yangınlarda gerçekleşti. Bunların önemli bölümünü ağustosta Antalya ile Muğla başta olmak üzere birkaç kentte 500’ü aşkın noktada çıkan, 15 gün süren, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle söndürülen yangınlar oluşturdu.

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