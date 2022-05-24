Ortaokul öğrencileri Ankara’yı fotoğrafladı: Hem başkenti hem fotoğrafı keşfettiler

20 çocuğun çektiği 7 bin fotoğraf içinden 43 kare seçilerek, Ankara YHT Garı’nda bir sergi oluşturuldu.

Başkentte ortaokul öğrencileri ‘tarihi Ankara’yı fotoğrafladı. Çocukların gözünden başkentin bilinmeyen tarihinin enstantanelere döküldüğü çalışmada, çocuklar hem başkenti keşfetti hem de fotoğraf çekmeyi deneyimledi. Ekibe katılan 20 çocuğun çektiği 7 bin fotoğraf içinden 43 kare seçilerek, Ankara YHT Garı’nda bir sergi oluşturuldu. ‘Ankara Okyanus Kadar Derin’ isimli sergi, 27 Mayıs’a kadar ziyaret edilebilecek.

Serginin küratörü Fotoğraf Sanatçısı Erdinç Akgül, proje hakkında, “Aralık ayından beri öğrencilerimizle Ankara’nın bilinmeyen tarihi üzerine çalışıyoruz. Her fotoğraf karesinin bir hikayesi var. Fotoğrafların altına eklediğimiz QR kod yardımıyla fotoğrafların hikayesine ulaşmak mümkün. Fotoğrafların içerisinde Selçuklu ve Osmanlı eserleri, Roma-Frig kalıntıları, ahi geleneğinin kalıntıları ve Atatürk var. Çocuklarla ekip arkadaşı oldum, ben sahada ne yaptıysam onlar da aynı işi yaptı” bilgisini verdi.

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HEM ÇEK HEM KEŞFET

Proje fikrinin sahibi Gülşah Püren ise “Katılımcı çocuklarımızın hiçbirinin elinde fotoğraf makinesi yoktu, kendi imkanlarıyla, cep telefonlarıyla çektiler. Çocukların gözünden Ankara’yı görmek istedik. Tamamen bir gönüllülük projesiydi. Butik bir projeydi. İleriye dönük olarak, Ankara’da yaşayıp imkansızlıklar sebebiyle Ankara’yı göremeyen çocuklarımız için böyle bir fotoğraf projesi düşünüyorum” diye konuştu.

İLK DENEYİM HEYECANI

Projede görev alan minikler, ölümsüzleştirdikleri karelerle ilgili duygularını paylaştı. İşte onlardan bazıları:

- Selen Duru Akkaya: Fotoğraf çekimine başlamadan önce bize bazı tüyolar verildi. Grup halinde çok güzel anılar biriktirdik. Çok huzur verici bir uğraşı.

Elif Eylül Mirza

- Elif Eylül Mirza: Soğuk havalarda çektik fotoğrafları. Fotoğraflarımın sergilenmesi beni çok mutlu etti.

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Ahmet Efe Sarıkavak

- Ahmet Efe Sarıkavak: Bu etkinlikten önce de fotoğraf çekmeyi seviyordum. Hava koşulları biraz zorladı ama onun dışında eğlenceliydi.

- Deniz Ela Taslı: Kimseden yönlendirme almadan içimizden geldiği gibi çektik.

- Nehir Vural: Bu projeden önce fotoğrafçı olmak gibi bir hayalim yoktu ama bu projeyle birlikte böyle bir düşünce oluştu.

- Deniz Ozan Çalışkan: Hobi olarak bu işi devam ettirmeyi isterim. Grup olarak fotoğraf çekmek takım çalışmasını, birlik olmayı öğretti.

Duru Ela Can

- Duru Ela Can: Fotoğraf çekmeyi çok sevdim. Güzel bir anıydı benim için.

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