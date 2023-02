Oscar adayı vizyonda

Bu yıl Oscar yarışının en iddialı yapımlarından olan The Banshees of Inisherin (Inisherin’in Ölüm Perileri) Türkiye’de vizyona girdi. 2022 boyunca “Oscar’ın habercisi” olan çok sayıda organizasyondan iltifatlarla dönen film, Altın Küre’de 3 büyük ödülü almıştı. BAFTA’da neredeyse bütün dallarda aday olan filmin yönetmeni de ödül organizasyonlarının yakından tanıdığı bir isim. Martin McDonagh, son olarak 2017 yapımı “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” ile uzun süre konuşulmuştu. 2018 Oscar ödüllerinde 2 kategoride oyunculuk ödülü kazanan film yönetmene Oscar hediye edememişti ama sinema otoritelerinin saygısını kazandırmıştı.