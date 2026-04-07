Osmanlı Posta Tarihi gün yüzüne çıktı

Osmanlı Posta Tarihi Araştırma Derneği tarafından düzenlenen "Osmanlı Posta Tarihi" sergisi, Beyoğlu tarihi PTT binasında ziyarete açıldı. Osmanlı posta tarihine ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan sergi, koleksiyonerler ile akademisyenleri bir araya getirdi.

Osmanlı Posta Tarihi Araştırma Derneği Başkanı Turhan Turgut, sergide 7-8 koleksiyonerin kendi seçkilerinden oluşturduğu parçaların yer aldığı bilgisini verdi. Derneğin yaklaşık bir yıl önce kurulduğunu aktaran Turgut, bu yıl 5-6 Kasım'da Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ev sahipliğinde Türkiye'de ilk kez uluslararası bir posta tarihi sempozyumu düzenleyeceklerini açıkladı. Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu'nun da katkı sunduğu sergi, 16 Nisan'a kadar görülebilecek.