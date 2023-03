Osmanlıca okumak artık daha kolay

Eğitim sezonunun başında Akis’i kullanıma açacaklarını duyuran Mehmet Kuru, “Bu yazılım sayesinde sahada çalışan tarihçi ve edebiyatçıların araştırma süreleri kısalacak. Osmanlı Türkçesi okuyamayan sosyolog, siyaset bilimci felsefeci gibi diğer sosyal bilimciler 1928 öncesi metinlere erişim sağlayacak. Bir de eski metinleri merak edenler, eski dilde yazılan gazete, kitap, dergi gibi içerikleri istedikleri şekilde yükleyerek okuyabilecekler. Ama yine de tarih ve edebiyat araştırmacıları Osmanlıca’yı öğrenmek zorunda. Çünkü şu an için yüzde yüz doğru okuyamıyor, amaç oraya varmak ama hala hata yapıyor. Dolayısıyla bu metinlerin bir kontrol mekanizmasından geçmesi gerekiyor. 10 yıl sonra belki gerekmez ama bugün için gerekiyor” ifadeleriyle eksikliklere dikkat çekti.

Program kullanıma açılsa bile sürekli gelişmeye devam edeceğini söyleyen Esma Taşdemir, “Google Translate nasıl ki başlangıçta birçok hata yapıyordu, gittikçe düzeldi. Bu da her zaman geliştirilecek bir program, oldu bitti diyeceğimiz bir şey değil. Her yaptığımız eklemeyle çeşitliliği artacak, dolayısıyla başarı oranı da artacak. Biz ona daha çok veri sunmalıyız ki daha çok tanısın” diyerek projenin gelişimine vurgu yaptı. “Osmanlıca öğrenen bir öğrenci gibi düşünün” diyen Kuru ise, “Ne kadar çok belge görür, okursa o kadar ilerleyecek. Şu an okumayı öğrendi, nereye gideceği bizim onu ne kadar eğiteceğimizle alakalı” dedi.