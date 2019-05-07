Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Hayat Otomobile bağlanarak sürüklenen köpek sağlığına kavuştu
AKTÜEL

Otomobile bağlanarak sürüklenen köpek sağlığına kavuştu

İzmir'in Bergama ilçesinde, otomobilin arkasına iple bağlanıp sürüklendiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından hayvanseverler tarafından sahiplenilen "Paşa" iyileşti.

Haber Merkezi AA
Hayvanseverler tarafından sahiplenilen &quot;Paşa&quot; iyileşti.
Hayvanseverler tarafından sahiplenilen "Paşa" iyileşti.

Bergama-Kozak yolu üzerinde bir köpeğin otomobile iple bağlanıp sürüklendiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Bergama Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (BERHAYKO) üyeleri Paşa'yı bulup veterinere götürdü.

Olaydan sonra yasal yollara başvurarak köpeği sahibinden alan dernek üyeleri, Paşa'nın bakımını üstlendi. BERHAYKO üyesi olan Nevin Peker, köpeği sahiplendi ve Küçükkaya Mahallesi'ndeki bir depoda ona yuva yaptı.

Peker'in ailenin bir üyesi olarak gördüğü Paşa, kısa zaman içerisinde eski sağlığına kavuşarak bahçede çocuklarla koşup oyunlar oynamaya başladı.

O cana yakın ve oyunbaz bir can

Nevin Peker, yaptığı açıklamada, köpeğin eski sağlığına kavuşmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Onu ailece çok sevdiklerini ifade eden Peker, "Paşa'yı ilk bulduğumuzda ileri derecede uyuzluğu ve çok zayıflığı vardı. Sürüklenmeden kaynaklı uzuv kaybına yakın travmalar yaşamıştı. Şu anda Paşa, kilosuna yeniden ulaştı. Sağlığı yerinde ve travmayı atlattı" şeklinde konuştu.

Paşa ile çok mutlu olduklarını, onun artık ailelerinin bir ferdi olduğunu kaydeden Peker, "İyi ki sahiplendik onu. O bizim hayatımıza girdikten sonra gezmelerimiz de değişti, onunla birlikte eğleniyoruz. O cana yakın ve oyunbaz bir can. Böyle de devam edeceğiz inşallah." dedi.

Onlarla yaşamaya devam edecek

Çocukları Ece ve Efe'nin Paşa ile iyi vakit geçirdiğini dile getiren Peker, şöyle konuştu:

"Paşa, çocuklarla oynamayı, koşmayı çok seviyor. Onları yalıyor, önce bir korkuyorlar, sonrasında sarılıyorlar birlikte. Mamalarını yiyor, suyunu içiyor. Tuvalet eğitimi var Paşa'nın olduğu yere yapmıyor. Ece, Efe, Paşa'nın üstüne çıksa bile hiçbir şekilde onlara tepki vermiyor. Çok cana yakın bir can. Bizimle yaşamaya devam edecek."

REKLAM

Kaza geçirmiş bir hayvan görürseniz 153'ü arayın

Peker, kaza geçirmiş ya da zarar vereceği düşünülen bir hayvan görüldüğü zaman 153'ün aranarak durumun belediye ekiplerine bildirilmesini istedi.

Nevin Peker'in 8 yaşındaki kızı Ece Peker de Paşa ile çok mutlu olduğunu belirterek, "Paşa'yı çok seviyorum, o da beni seviyor" diye konuştu.

Nuri Bilge Ceylan'ın eserleri müzede
HAYAT
Nuri Bilge Ceylan'ın eserleri müzede

Tansu Çiller'in figürü Madame Tussauds'da sergilenecek
HAYAT
Tansu Çiller'in figürü Madame Tussauds'da sergilenecek
10 soruda yenilenen İstanbul seçimi

10 soruda yenilenen İstanbul seçimi

23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçiminin merak edilenleri.
ABDnin silahlarıTürk askerine çevrildi

ABD'nin silahları
Türk askerine çevrildi

Türk askerine ABD-İsrail yapımı silahlarla saldırıyorlar.
Talep patladı

Talep patladı

Sivas'ta dünyaca ünlü filmden esinlenilerek yapıldı.
Esed mutabakatı hiçe saydı

Esed mutabakatı hiçe saydı

​İki stratejik bölge rejim güçleri tarafından ele geçirildi.
Çözüm süreci<br>diye bir şey yok

Çözüm süreci
diye bir şey yok

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündeme dair önemli açıklamalar.
Vekalet edecek

Vekalet edecek

İBB Başkan Vekilliğine Vali Yerlikaya görevlendirildi.
Patlatma<br>testine girecek

Patlatma
testine girecek

​Yüzde 100'e yakın yerli imkanlarla geliştirildi.

'Can suyu' oldular

'Can suyu' oldular

​Üç arkadaş 'susuz tarıma' karşı çözüm üretti.
2 Haziran yerine <br>neden 23 Haziran

2 Haziran yerine
neden 23 Haziran

​İstanbul seçimlerinin iptal olmasının ardından dikkat çeken tarih.
İrade gasbını görmezden gelemeyiz

İrade gasbını görmezden gelemeyiz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, YSK'nın iptal kararını yorumladı.
S-400 eğitimi başlıyor

S-400 eğitimi başlıyor

​Türk askerleri eğitim için Rusya'ya gidecek.
Bir kavanoz<br>bal verip aldılar

Bir kavanoz
bal verip aldılar

Rus yapımı 1984 model aracı görenler inanamıyor.
Arakanlıların ümidi<br>Türk Sahra Hastanesi

Arakanlıların ümidi
Türk Sahra Hastanesi

Hastaların başka ülkelerde tedavisine izin verilmiyor.
Diyarbakır'da PKK'ya darbe: <br>3 sığınak imha edildi

Diyarbakır'da PKK'ya darbe:
3 sığınak imha edildi

​Lice, Hazro ve Kulp ilçelerinde operasyon sürüyor.
Dev takip

Dev takip

Premier Lig devi Abdülkadir ve Yusuf'u izledi.
İstanbul’da yeniden seçim

İstanbul’da yeniden seçim

YSK, İstanbul seçimlerinin iptaline karar verdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.