Gözaltına alınan oyuncu Ayşegül Çınar polise kafa atıp tehditler savurmuş: Sizi tek tek vurdurtacağım

İstanbul Beyoğlu'nda iddiaya göre, ünlü oyuncu Ayşegül Çınar gece saatlerinde bir otelin restoranında erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu yemek yiyordu. Bu sırada Furkan Çalıkoğlu eğlence mekanında çevredekilerle tartıştı. Polis tutanağına göre daha sonra mutfağa giden Çalıkoğlu, eline iki bıçak alarak mekan sahibi ve çalışanlara saldırdı. Beş otel çalışanı yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Burada çıkan arbedede 7 polis memuru yaralandı.

Ekipler, Çalıkoğlu'nu bırakmaya ikna edemediği bıçağı, bir anlık dikkatinin dağılmasından faydalanarak elinden aldı.

DHA

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POLİS MEMURUNUN SİLAHINI ALDI ATEŞ ETTİ

Furkan Çalıkoğlu, tekrar mekan yetkilileri ve çalışanlarına saldırmak istediği sırada kendisini tutmak isteyen polis memurunun belindeki silahı alarak mekanda ateş ettiği öğrenildi. İkinci kez zor kullanılarak gözaltına alınan Çalıkoğlu kelepçelenerek mekandan çıkarılmak istendi.

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İHA

"SİZİ TEK TEK VURDURTACAĞIM"

Çalıkoğlu'nun mekandan çıkarıldığı sırada polislere engel olmak isteyen oyuncu Ayşegül Çınar ise, “Siz benim erkek arkadaşımı gözaltına alamazsınız. Ben sanatçıyım. Haritadan yer belirleyin. Gazetecileri çağıracağım buraya hepinizi rezil edeceğim. Ankara'daki rütbeli bağlantılarımı arayacağım. Sedat Peker bile videosunda benden bahsetti. Onlar her yerde. Sizi tek tek vurdurtacağım" dediği öğrenildi.

İHA

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OYUNCU ÇINAR POLİSE KAFA ATTI

Gözaltına alınan Ayşegül Çınar ve Furkan Çalıkoğlu, doktor raporu alınmak üzere hastaneye götürüldüğü sırada iddiaya göre Ayşegül Çınar polis aracı içerisinde polis memuruna kafa attığı öğrenildi.

Bıçak ve aldıkları darbeyle hafif şekilde yaralanan 5'i polis 9 kişi ise ayakta tedavileri yapıldı.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Aralarında polislerin de bulunduğu 9 kişi, Çalıkoğlu ve Çınar'dan şikayetçi oldu. Geceyi Karaköy Polis Merkezi'nde geçiren Furkan Çalıkoğlu ve Ayşegül Çınar savcılığa sevk edildi.

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İHA

"KAFASINDA ŞİŞE KIRDI"

Oyuncu Ayşegül Çınar polis merkezindeki işlemleri sırasında parmak izinin alınması için dışarı çıkartıldığında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ayşegül Çınar, "Mekanda oturuyorduk tanımadığımız biri geldi Furkan’ın kafasında şişe kırdı. Sonra polisler geldi. Olay büyüdü" dedi.

Ayşegül Çınar, uyuşturucu iddialarına ise "Siz deli misiniz beyefendi" diyerek tepki gösterdi.

GÖZALTI ANLARI KAMERADA

DHA





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Mekan önünde yaşanan hareketlilik ve Furkan Çalıkoğlu ve Ayşegül Çınar’ın gözaltına alındığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde mekana gelen polis, Çınar ve Çalıkoğlu’nu gözaltına alarak araca bindiriyor.





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FOTOĞRAF 12 Olay saat 00.30 sıralarında Karaköy Mahallesi, Bankalar Caddesi üzerinde bulunan lüks bir mekanda meydana geldi. İddiaya göre Ayşegül Çınar ile eski sevgilisi olduğu iddia edilen Furkan Çalıkoğlu arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Mekan çalışanlarının tartışmaya müdahale etmesinin ardından Çalıkoğlu, bıçakla mekan çalışanlarına saldırdı. Tartışmanın büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerine de direnen Çalıkoğlu'nun 5'i sivil 7 polis olmak üzere toplam 12 kişiyi bıçakla yaraladığı öğrenildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen Özel Harekat polisleri tarafından gözaltına alınan Çalıkoğlu ve Ayşegül Çınar, Karaköy Polis Merkezi'ne götürüldü. Karakola girişi sırasında basın mensuplarının soruları üzerine konuşan Çınar, “Benim işim söz konusu, mekanda biz saldırıya uğradık. Beyefendi kaçtı. Bizi şu an alıkoyuyorlar dedi. Ayşegül Çınar ile eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu arasında daha önce yaşanan olayda ise, otomobilinde uyuşturucu madde bulunması üzerine gözaltına alınan Ayşegül Çınar, aracına uyuşturucu madde koyanın eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu olduğunu iddia etmişti. İkili arasında daha önce yaşanan olayda ise, Çalıkoğlu'nun Çınar'ın evini bastığı iddia edilmişti. Ünlü oyuncunun erkek arkadaşı dehşet saçtı: Yedisi polis 12 kişiyi bıçakla yaraladı Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın arkadaşı Furkan Çalıkoğlu Beyoğlu'nda bir mekanda çıkan olayda 7'si polis memuru toplam 12 kişiyi bıçakla yaraladı. Olay yerine gelen Özel Harekat polisleri tarafından gözaltına alınan Çalıkoğlu ve Ayşegül Çınar, Karaköy Polis Merkezi'ne götürüldü. BiP'te paylaş

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Oyuncu Ayşegül Çınar ile Furkan Çalıkoğlu, Karaköy Polis Merkezi'ndeki ifadelerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi. Adliyeye sevkleri sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Furkan Çalıkoğlu'nun, polise verdiği ifadede, kavganın, bir garsonun kafasına içki şişesiyle vurmasının ardından çıktığını söylediği öğrenildi.

DHA

FURKAN ÇALIKOĞLU'NUN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Çalıkoğlu'nun ifadesinde, Ayşegül Çınar'la tartıştıklarını, müşterilerin uyarısıyla yanlarına gelen garsonlarla da sürdürülen tartışmanın ardından uzak bir masaya geçtiklerini söylediği belirtildi.

Furkan Çalıkoğlu'nun ayrıca, garsonlarla yaşanan tartışmanın tatlıya bağlanmasının üzerinden yaklaşık iki saat geçtikten sonra bir başka garsonun yanlarına gelerek hiçbir şey söylemeden içki şişesini kafasında kırdığını söylediği ifade edildi.

DHA

"KENDİMİ SAVUNDUM"

İfadeye göre Çalıkoğlu "Birden 10 tane çalışan bana saldırdı. Ben mutfağa girip kendimi savunmak için bıçak aldım. Kavga devam ederken polisler geldi. Kendimi savunmak için yaptım" dedi.

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AYŞEGÜL ÇINAR KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Ayşegül Çınar, 1999 yılında Antalya'da doğmuştur. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır.

Küçük yaşlardan bu yana oyuncu olmak isteyen Ayşegül Çınar, Fox Tv'de yayınlanan; kadrosunda Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece, Sevda Erginci, Şafak Pekdemir, Barış Aytaç, İrem Kahyaoğlu, Kıvanç Kasabalı, Nilgün Türksever, Sinan Eroğlu, İlber Kaboğlu, Ayşegül Çınar ve Tuğçe Koçak'ın yer aldığı Yasak Elma dizisinde Lila karakterini canlandırmaktadır.



